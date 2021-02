"Recibió una llamada y salió, pero nunca regresó": hermana de taxista VIP hallado muerto en un baúl

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Él no se metía con nadie, era un hombre trabajador y dedicado a su familia", narró entre lágrimas Gissel, la hermana de Edwin Eduardo Amador, un joven taxista que fue encontrado sin vida en el baúl de su vehículo. El hallazgo del cadáver ocurrió en un estacionamiento del Mercado La Isla de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras.



La devastada mujer relató que la última vez que supieron de Edwin fue el lunes 1 de febrero a la 1:00 de la tarde. A esa hora el joven "recibió una llamada y salió, pero nunca regresó".

"Él andaba 'taxiando' porque se quedó sin trabajo, tenía que mantener a su familia", expresó al canal HCH.

Luto

Los familiares del joven que incursionó en el rubro del transporte en su propio carro llegaron a la escena del hallazgo justo cuando las autoridades sacaban el cuerpo envuelto en una sábana y en una bolsa negra.



"Mi hermano deja dos niños pequeños", lamentó y a la vez pidió "que se haga justicia... no se puede quedar así".



Agregó que "él no se metía con nadie, era bien trabajador, dedicado a su familia".



"Ayer (martes) a las 10 de la mañana la esposa fue a poner la denuncia y salió como a las 2:00 de la DPI y solo quedaron en avisarle, pero no le avisaron nada", comentó.

