Se filtra el último video de Maradona antes de morir

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La muerte del astro argentino Diego Armando Maradona continúa dando de que hablar, y con el pasar de los días parecen ir saliendo a la luz más detalles acerca de las últimas horas con vida del campeón mundial en México 1986.

Este 3 de febrero, Crónica TV divulgó un video de Diego tras recibir el alta médica tras la operación del hematoma subdural a la que fue sometido semanas antes de su fallecimiento.

LEA TAMBIÉN: El doctor Leopoldo Luque falsificó la firma de Diego Maradona

Dicho video fue grabado en la casa del barrio San Andrés de Tigre, en donde se puede observar a Maradona en el comedor de dicha vivienda en compañía de Verónica Ojeda.

En la grabación El “Pelusa” le manda un mensaje a su médico Leopoldo Luque, quien es uno de los más señalados por negligencia en la atención hacia la salud de la leyenda argentina.

“Estoy abollado pero todo bien. Sabés que no me gustan las intimidades, pero cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso Luque. Leopoldo Jacinto Luque”, expresa Maradona en el video.

Este video del Diego es filtrado justo cuando en los últimos días se han filtrado diferentes audios de Luque tan solo instantes previos de la muerte del 10, dejando entredicho su inocencia en la investigación por negligencia médica a la que está siendo sometido.

ADEMÁS: Aseguran que Fidel Castro le regaló una casa a Diego Maradona

El último de ellos es donde le dice a uno de sus contactos: “Sí boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”, se puede escuchar de la voz de Luque.

Familiares envueltos en la polémica

Por su parte, Giannina Maradona, hija del astro argentino, habló sobre algunos rumores que surgieron en la prensa a cerca de la relación con su padre: “Ni idea de donde sacaron que se van a rematar las cosas de mi papá pero lamento decirle que es mentira. Lo cierto es que mientras sigan poniendo trabas hoy lo único que tenemos son deudas.

VEA: Triste y nostálgico, así vivió Diego Armando Maradona su última navidad

Johnny Espósito, hijo de María Rosa Maradona, hermana de Diego, pasó con su tío sus últimas horas de vida y reveló: “El 24 estuvo bien, pero él no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque él ya no podía patear una pelota”.