Angelina Jolie abre las puertas de su corazón: "han sido años duros"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Angelina Jolie abrió las puertas de su casa de Los Ángeles y de su corazón, donde además reveló parte de su vida en familia, durante una entrevista con la revista Vogue.

La residencia de la protagonista de "Maléfica" confiesa que eligió esa casa para pasar la cuarentena porque se encuentra a cinco minutos de la vivienda de su exmarido Brad Pitt, con el que todavía tiene problemas para definir la custodia de cinco de sus seis hijos.



Sobre como pasa el confinamiento con su familia dijo que después de salir del hospital con su hija Zahara "estábamos tan felices de que ella estuviera bien que comenzamos el encierro en un estado mental diferente".

La actriz también comenta que "estos momentos no han salido como imaginaban. Eso sí, los cumpleaños siguen, y creo que para muchas personas, esto nos ha hecho sentir muy humanos, todos juntos. De alguna forma es algo hermoso".



Actualmente Angelina Jolie se encuentra centrada en su trabajo como embajadora de la ONU, una labor social que lleva cumpliendo más de 20 años. En el cine, este 2021 se pondrá en la piel de una superheroína de Marvel con la película Eternals.

Jolie también confesó a la revista que "los últimos años han sido bastante duros. Me he estado concentrando en sanar a nuestra familia. Está regresando lentamente, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo".

Un proceso de curación que Angelina piensa que aún no ha terminado, pero que con el paso de los años llegará. "Me siento mucho más cómoda a los cuarenta que cuando era más joven. Tal vez porque mi mamá no vivió mucho, así que siento la edad como una victoria en lugar de una tristeza. Me gusta. Estoy deseando que lleguen los cincuenta".