"Que me vuelvas a amar", la canción con la que la artista Camila Orantes cautivará a Honduras

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Con su melodiosa voz, la talentosa artista guatemalteca Camila Orantes ha logrado quedarse en el corazón de las personas que tienen la oportunidad de escucharla cantar.



Este viernes 5 de febrero nos hace el honor de acompañarnos en nuestro segmento "En primera fila". Así que usted puede ir buscando el lugar más cómodo de su casa para que junto a su familia disfrute de este espacio artístico a las 5:00 de la tarde.



La cantante, de 22 años de edad, ya está lista para deleitar al público con su tema "Que me vuelvas a amar". Únase a Conexión EL HERALDO y sea parte de una amena entrevista.



"Les voy a cantar una canción que me gusta mucho, para los corazones rotos, tiene mucho sentimiento... ojalá les guste", dijo a EL HERALDO la joven cantautora, quien en 2019 fue nombrada como una de las 31 personas más influyentes en Guatemala, por parte de la revista Horizon.

Sus primeros pasos en el mundo de la música...

El inmenso amor por la música comenzó a notarse en Camila desde que era muy pequeña. Inició compartiendo covers en sus redes sociales y en 2018 un sueño se hizo realidad... Orantes debutó en su carrera musical con su sencillo denominado "Solo tuya", grabado en Los Ángeles, Estados Unidos.



El éxito no se hizo esperar, nuestra hermana guatemalteca, también presentó otras melodías como "Ya me fui" y "No bastará".



Es propicio destacar que la intéprete de "Que me vuelvas a amar" ha sido telonera de conciertos de artistas como Mau y Ricky y Diego Torres, con quien tuvo el enorme privilegio de cantar "Color de esperanza". También se ha presentado en programas televisivos de Guatemala y Argentina.

"Me levanto otra vez"

Recientemente, artistas hondureños e internacionales unieron sus voces en la canción "Me levanto otra vez", una composición musical creada con el fin de donar todas las regalías obtenidas a las familias que fueron afectadas por los devastadores fenómenos naturales Eta y Iota.



Con su espíritu fraternal, Camila Orantes, también aporta con su cautivadora voz en este tema musical que conmueve, que llega al alma y nos recuerda que solo unidos nos podemos levantar otra vez y con más fuerza.

¡Una cita que no se puede perder!

En Conexión EL HERALDO, Camila también nos compartirá cuáles son esos proyectos en los que está trabajando y que la llenan de emoción.



No se pierda la oportunidad de conocer "En primera fila" a Camila Orantes, quien anhela llegar a muchos corazones internacionalmente.