Cronología del escándalo de los hospitales móviles comprados por Invest-H

Los hondureños no solo han tenido que luchar con las altas cifras de muertes y contagios de la pandemia, sino también con los efectos de la mala administración de la crisis, sobre todo en el caso de los hospitales móviles.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 19 de marzo de 2020 comenzó, en medio de una de las mayores crisis sanitarias enfrentadas por los hondureños, una novela llena de engaños, confusiones, villanos y principalmente víctimas. Hasta la fecha la trama aún no termina de esclarecerse.



Ese día Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) firmó un contrato por la compra del primer hospital móvil, de los siete que se adquirieron para afrontar la pandemia del covid-19, la cual mantenía en zozobra a la población, pues apenas seis días antes se confirmaron los dos primeros contagios en el país.

VEA: ¿Por qué Honduras aún no demanda a Axel López en caso de hospitales móviles?



El costo total de los siete centros médicos fue de 1,174 millones de lempiras (cerca de 48 millones de dólares) y se creía que servirían para afrontar la saturación hospitalaria que se pronosticaba en el país para los meses siguientes. Teniendo como ejemplo el desbordamiento sanitario en otros países mejor preparados, era vital la llegada de los hospitales, pues incluso bajo esa misma excusa fue que se compraron "de emergencia", sin embargo, nadie imaginó que casi un año después, no estaría funcionando casi ninguno .

Recordemos a continuación cómo se desarrolló parte de la trágica trama:

16 de marzo de 2020

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dirigió una carta al titular de Invest-H, Marco Bográn, para que aplique "sus buenos oficios" para la compra y equipamiento de siete hospitales móviles para la pandemia.



19 de marzo de 2020

Tan solo tres días después, Bográn realizó la petición de compra de los dos primeros hospitales, los cuales adquirió con la empresa estaounidense HospitalesMovile.Com, siendo esta una dependencia de Elmed Medical Systems Inc.



La orden de compra establecía que Honduras recibiría la unidad hospitalaria en un lapso no mayor a 55 días, e incluso, Bográn aseguró que este tiempo sería mucho menor.



2 de abril de 2020

Invest-H realizó la segunda orden de compra por concepto de un hospital móvil con 91 camas, cuatro hospitales móviles con 51 camas y siete plantas de procesamiento, todo esto tendría un tiempo límite para ser entregado también de 55 días.

Todo el equipo sería construido en una fábrica en Turquía, desde donde partirían por vía marítima hacia el puerto de Puerto Cortés, departamento de Cortés.

Así fue la llegada del primer hospital móvil de Tegucigalpa a Puerto Cortés.







17 de mayo de 2020



El 17 de mayo de 2020, Elmed Medical Systems Inc. informa a través de un comunicado, que no podrá cumplir con la fecha pactada para la primera entrega, pues ante la alta demanda por la pandemia golpeando todos los países las cosas se habían complicado.

ADEMÁS: CNA revela alrededor de 40 irregularidades en caso de hospitales móviles

+ Trasladan primeros pacientes a hospital móvil de Tegucigalpa (FOTOS)



22 de junio de 2020



Invest-H informa a la población que los dos primeros hospitales móviles llegarían a Honduras la primera quincena de julio. Se trataba de los que serían instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ambas ciudades convertidas para entonces en los epicentros de la pandemia.



Según Bográn, los módulos se instalarían en un período de tres a cinco días y quedarían habilitados para el resto de la crisis y después de ella y así apoyar al sistema de salud nacional.



22 de junio de 2020



Ese mismo día, la empresa turca SDI Global LL -dueña originar de los diseños de los hospitales móviles- denunció que nunca hizo un arreglo formal con el gobierno hondureño para la construcción de los hospitales móviles y que solo había sido contactada para efectos de cotización por el guatemalteco Axel López, quien finalmente se convirtió en distribuidor de los centros médicos al Estado de Honduras, pero construyéndolos con otras empresas.



En un comunicado, la empresa turca también detalló que Invest-H realizó un pago a una orden "falsa" mediante una transferencia bancaria a la cuenta de una compañía identificada como "Elmed Medical Systems Inc.", con sede en Orlando, Florida, Estados Unidos.



23 de junio de 2020



El 23 de junio de 2020, el Ministerio Público (MP) abrió un proceso de investigación en torno a los hospitales móviles, sin que ninguno haya llegado a suelo hondureño, pues Invest-H no solo había desembolsado el total del costo, sino que además, no había garantía alguna, pues según sus mismas declaraciones, todo se pactó "de buena fe". Los cargos contemplados por el MP fueron fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.



27 de junio de 2020



El titular de Invest-H, Marco Bográn, renunció a su cargo tras su cuestionada gestión y luego de verse envuelto en otros escándalos por la compra de otros insumos para afrontar la pandemia del covid-19.

VEA TAMBIÉN: ¿Por qué Axel López no quiere venir a Honduras?



2 de julio de 2020

El 2 de julio de 2020 los hondureños se sorprendieron con la noticia de que a tempranas horas se allanó la vivienda de Bográn en busca de pruebas vinculantes para las investigaciones.



10 de julio de 2020



Llegan a Honduras los dos primeros hospitales móviles, tras cuatro meses de espera. Los 39 módulos de los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula llegaron a bordo de la embarcación Ijsselborg, proveniente de Turquía.



12 de julio de 2020

10 días después de ese primer allanamiento se procedió a visitar la casa de la madre de Marco Bográn, con la misma finalidad.



Un equipo del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se presentó hasta la residencia en la colonia El Trapiche en la capital, donde encontraron varias cajas con presunta evidencia.



24 de julio de 2020

Tras el cese de Marco Bográn en sus funciones, se nombró una junta interventora integrada por varios funcionarios para liderar a Invest-H y gestionar la pandemia desde ese dependencia.



25 de julio de 2020

Mientras un equipo del MP revisaba el equipo que llegó en los contenedores, previo a su posterior envío a las sedes donde serían instaladas, se descubrió que parte de los insumos venían en mal estado, vencidos e incompletos.



Entre el equipo dañado se econtraban vaporizadores, mangueras de oxígeno, circuitos de flujo de emergencia, entre otros.



31 de julio de 2020



El viernes 31 de julio se comenzó el traslado de los módulos del hospital móvil de Tegucigalpa hasta la capital, donde serían instalados en los predios del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), a inmediaciones del Hospital Cardiopulmonar, mejor conocido como "El Tórax".

LE PUEDE INTERESAR: Axel López, un chapín que pregona sus éxitos por América Latina



5 de octubre de 2020

Agentes de la Atic hacen efectiva la captura del extitual de Invest-H, Marco Bográn, dentro de una vivienda familiar en la residencia El Hatillo en la capital hondureña.

Agentes de la Atic posan con el extitular de Invest-H tras su captura.







11 de octubre de 2020

El 11 de octubre llegaron a Honduras otros dos hospitales móviles a bordo de la embarcación M7V Emma Eta 11/0800, la cual atracó hacia las 09:00 de la mañana. Los nuevos módulos fueron asignados a las ciudades de Choluteca y Santa Rosa de Copán.



El desembarque ocurrió mientras los dos primeros hospitales llegados en julio aún no estaban en funcionamiento.



16 de octubre de 2020



Trasladan los primeros 20 pacientes de covid-19 a las instalaciones del hospital móvil de San Pedro Sula. Este centro ubicado en los predios del Hospital Mario Catarino Rivas, fue el primero en entrar en funcionamiento.



19 de octubre 2020



Se conoció que Marco Bográn se defendería en libertad de todas la acusación de violación a los deberes de los funcionarios en su contra. Entre los nuevos detalles de las irregularidades descubiertas en su gestión también se encontró la firma de millonarios contratos en favor de la empresa su tío.



20 de noviembre de 2020



Llegan a Honduras los últimos tres hospitales móviles, destinados para las ciudades de Danlí, Juticalpa y La Ceiba. La embarcación "Gala" que los transportó también atracó en Puerto Cortés y fueron inspeccionados por un equipo del MP.



21 de diciembre de 2020



Desde la sede de la 105 Brigada en San Pedro Sula partieron con rumbo a Juticalpa, Olancho, los módulos del hospital móvil correspondiente a ese sector del país.



Durante el traslado de los 29 módulos se reportó el daño de uno de ellos, el cual funcionaría como Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ahora se está a la espera de recibir una garantía por los daños presentados.



14 de enero de 2021



Salen de la ciudad de San Pedro Sula los módulos correspondientes al hospital móvil de La Ceiba, Atlántida, el cual fue instalado junto al Hospital de Atlántida.



29 de enero de 2021

El viernes 29 de enero de 2021 se realizó el traslado de los primeros pacientes al hospital móvil de Tegucigalpa, el segundo en entrar en operaciones tras 10 meses de vivir los estragos de la pandemia.



1 de febrero de 2021



EL HERALDO revela en exclusiva que Axel López, representante de Elmed Medical Systems Inc. espera el pago de 37.5 millones de lempiras por concepto de flete de los hospitales, pese a las ya expuestas irregularidades halladas con anterioridad.

1 de febrero de 2021



El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revela en su noveno informe al menos 40 irregularidades halladas en el hospital móvil de Tegucigalpa, las cuales se suman a las documentadas en los informes previos.

Desde antes de su llegada se ha descubierto irregularidades en la compra de los hospitales, que van desde su elevado precio, los vicios en el proceso de adquisición y hasta el hallazgo de equipo dañado.



LE PUEDE INTERESAR: Tampoco hay facturas de los hospitales móviles de Juticalpa, Danlí y La Ceiba