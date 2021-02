CNA revela alrededor de 40 irregularidades en hospital móvil de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo informe elaborado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revela múltiples irregularidades en torno al hospital móvil de Tegucigalpa que fue comprado en marzo de 2020 y llegó al país el 9 de julio, pero entró en funcionamiento hasta hace cuatro días.

El pasado 13 de enero, EL HERALDO había revelado en exclusiva un informe, a través de la solicitud de transparencia SOL-INVEST-H-92-2020, donde se documentan los hallazgos de la visita efectuada por los expertos, incluyendo 57 observaciones sobre deficiencias y errores.



El 11 de enero del presente año los miembros de la comisión interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) entregaron el centro asistencial de la capital a Víctor Suárez, gerente administrativo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud (Sesal), para luego ser entregado a las autoridades del Hospital Escuela (HE), sin embargo, las investigaciones del CNA describen que el HE no recibe el centro asistencial, pues se necesita un presupuesto mensual por adelantado valorado en 26 mil millones de lempiras, para el pago de las planillas del personal, los reactivos, los insumos y el oxígeno que se necesita.

Luego, el viernes 29 de enero fueron trasladados los primeros pacientes de covid-19 al centro médico que fue instalado en el predio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), sin embargo, según el reporte, el sitio no cuenta con las condiciones mínimas para operar.



El HE se dio a la tarea de conformar un equipo técnico para estudiar las condiciones en las que les sería entregado el hospital móvil y encontraron reveladores hallazgos que luego fueron corroborados por el equipo del CNA durante una visita "insitu". A continuación algunos de ellos:

1. Tratamiento a los pacientes

Pese a que en la descripción del equipo que se supone que tendría el hospital destaca la habilitación de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), esta no cuenta con los requerimientos establecidos para pacientes en estado de coma, por lo que según el informe, si una persona se complica, deberá ser llevado de nuevo hasta el Hospital Escuela. De igual forma, no se habilitó ningún quirófano para realizar traqueotomías, una atención vital cuando un paciente de covid-19 presenta obstrucción en las vías respiratorias.

Las camillas están muy cerca una de otra, no hay conectores sufientes, no hay lavamanos, entre otros problemas graves.





Además, el espacio entre cada cama de los pacientes no cumple con las recomendaciones de 1.5 metros de distancia dadas por los organismos internacionales, sobre todo en el tema de covid-19. Esto no sería el único riesgo de contagio latente, pues además, el lugar no cuenta con un lavamanos apropiado para el personal de salud que atiende a los infectados.



Por otra parte, una de las principales medidas sanitarias a cumplir es evitar la propagación del coronavirus por el aire y pese a que el centro modular cuenta con un sistema VFR y MP-AHU para generar presión negativa y permitir que el aire contaminado sea expulsado, este sistema no funciona, por lo cual, se procedió a colocar aires acondicionados de 30 mil BTU, los que lejos de expulsar el aire provocan su recirculación.

Precariedad en las instalaciones

Pese a que la compra de los siete hospitales móviles estuvo valorada en casi 48 millones de dólares, la estructura deja mucho que desear, pues presenta deterioros como corrosión, no hay sistemas de avacuación de agua lluvia, cada vez que alguien circula por los pasillos o por las salas del módulo se producen fuertes ruidos y vibraciones que molestan a los pacientes, quienes ya tienen que soportar incomodidad de luchar contra la difícil enfermedad.



Dentro de las salas donde serían ubicados los enfermos de covid-19 tampoco hay suficiente espacio para circular, preparar los medicamentos o incluso, suficientes tomacorrientes, por lo que la ocupación de 90 camas difícilmente se cumplirá.



Las carencias no se limitan al interior del centro, sino también el exterior, donde no existe una rampa adecuada para movilizar camillas o ambulancias, tampoco hay tuberías para aguas residuales, ni tampoco suficiente almacenamiento de agua potable, lo que podría desencadenar insalubridad y otras enfermedades.

También se detectaron espacios propicios para la formación de bacterias, virus y gérmenes, como en las esquinas y en el techo, donde se constató una acumulación de agua y corrosión en el metal de los módulos.



Tampoco existen estacionamientos suficientes ni apropiados, pues solo hay lugar para ocho o diez vehículos, siendo un problema para el personal logístico y sanitario que ahí labore, para las ambulancias y vehículos mortuorios, entre otros.

Compras innecesarias e incorrectas

Uno de los hechos que más indignación ha generado es que se compró una planta de tratamiento de residuos valorada en 87,500.00 dólares (más de dos millones de lempiras) la cual no será utilizada, pues es un riesgo de contagio y proliferación de enfermedades.

De acuerdo al informe, no se podrá implementar en ninguno de los seis hospitales móviles restantes ni tampoco en los principales hospitales del país, pues ellos ya cuenta con un sistema de residuos efectivo.

Las fotografías aéreas muestran parte de la corrosión con la que fueron entregados los módulos.

Riesgo de muerte por la energía eléctrica

El extenso documento también detalla que en el hospital móvil de Tegucigalpa no se cuenta con un sistema que energía ininterrumpida, es decir, que cuando haya un corte de electricidad el sistema tardará más de un minuto en estabilizarse, tiempo que puede ser mortal para pacientes conectados a ventiladores mecánicos.



De igual manera, los conectores eléctricos y la potencia de los circuitos no son los recomendados para nuestro país, causando que el equipo se dañe mucho más rápido y que muchos aparatos no puedan ser conectados en todos partes.



El CNA también denunció que mucho del equipo biomédico no es apto para el tratamiento de los pacientes con coronavirus, no es sudiciente, o en otros no hay fabricantes cercanos, por lo que será difícil conseguir repuestos rápido y a bajo costo en caso de dañarse.

Por todo lo antes expuesto, el CNA concluye que "El hospital de aislamiento modular de Tegucigalpa no es apto para la atención de pacientes infectados por el covid-19, según lo constatado por los expertos multidisciplinarios del Consejo y lo expuesto por el equipo técnico de especialistas del HEU. En virtud de lo antes citado, es necesaria una adecuación al hospital; situación que propicia que el Estado incurra en gastos innecesarios, dado que, si hubiese existido mayor estrategia y se hubiese consultado a especialistas antes de adquirir este hospital, seguramente no habría tantos problemas como lo que ya tenemos ahora", cita el documento.