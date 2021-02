Invest-H: Primera semana de marzo estarán hospitales móviles restantes

La Junta Interventora tenía previsto entregar los hospitales funcionando para diciembre, pero esa fue una de varias metas que no pudieron cumplir en sus primeros seis meses a cargo de Invest-H.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) se comprometió públicamente a entregar los siete hospitales móviles listos para su funcionamiento la primera semana del mes de marzo.



Hasta ahora los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula son los únicos cuya instalación ha sido finalizada. José Ernesto Leva Bulnes, titular de la Junta Interventora, manifestó que “todos los hospitales estarán funcionando la primera semana de marzo, si no es así ahí sí pueden decir que somos mentirosos”.



El funcionario recordó que tomaron las riendas de la institución cuando aún no habían indicios de la llegada de los módulos hospitalarios al país, por lo que enfrentaron retos para volver a activar las negociaciones.

En primera instancia, la Junta Interventora tenía previsto entregar los hospitales funcionando para diciembre, pero esa fue una de varias metas que no pudieron cumplir en sus primeros seis meses a cargo de Invest-H.



Leva Bulnes informó que el hospital móvil de Santa Rosa de Copán tiene un avance del 70 por ciento, según la información que brindan los técnicos subcontratados por Elmed Medical Systems, Inc.



En el caso del hospital móvil de Choluteca, el avance reportado es del 80 por ciento por lo que su instalación va más rápida.



El centro asistencial de Juticalpa también tiene un 80 por ciento de avance, pero en este hospital quedará pendiente la instalación de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que resultó dañada cuando era trasladada de Puerto Cortés.



El tema de la garantía de esa UCI aún no ha sido confirmada pero todo parece indicar que será absorbida por la empresa que se encargó del traslado a Olancho.

El hospital móvil que se instala en Danlí, El Paraíso, tiene un 85 por ciento de avance mientras el de La Ceiba ronda el 70 por ciento.



En el caso de los hospitales móviles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, falta resolver quién se encargará de administrarlos, aunque en la capital será el Hospital Escuela.



En la gestión de Marco Bográn, extitular de Invest-H, se había pactado con la Cruz Roja, al llegar la Junta Interventora se les pidió el apoyo a las Fuerzas Armadas y ahora recientemente es la Secretaría de Salud la llamada a poner en funcionamiento los módulos.

