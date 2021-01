Vicente Fernández Jr. y su novia buscan una diputación en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los mexicanos se han mostrado sorprendidos ante el reciente interés de algunos artistas de participar en política, tal es el caso de la cantante "Paquita la del Barrio" y ahora, del hijo de Vicente Fernández y su novia.



Vicente Fernández Jr. es un cantante y empresario que hace algunos días anunció que junto a su pareja, Mariana González, también conocida como "Kim Kardashian mexicana", buscarán un curul como diputados.



Él buscará ser diputado por el estado de Jalisco a través del Partido Encuentro Solidario (PES) y ella, por el distrito 3, en Tepatitlán, Morelos.



Durante una conferencia de prensa, el hijo de Vicente Fernández aseguró que luchará por la salud, la seguridad y el trabajo. "Lucharemos por ganarnos la confianza y credibilidad al estar atendiendo a las personas que nos pidan ayuda", añadió.

"Lo único que queremos es aportar, ayudar y si antes teníamos esta plataforma, pues ahora con más gusto, porque sí vamos a luchar por nuestras comunidades", dijo por su parte Mariana.



"Yo sabía que se iban a dar muchas opiniones, pues una mujer como yo, así fabricada y todo el rollo, pero es lo que quiero, quitar esa etiqueta y quiero que se vea que la mujer, no porque sea bella no es inteligente, quitar esos estereotipos, yo creo que se puede y sé que ustedes me van a apoyar”, concluyó.

Esta es la segunda ocasión en la que el hijo mayor de Fernández busca un cargo de elección popular, pues en 2017 aspiró a un puesto en la gobernatura, pero no lo consiguió, por falta de firmas.