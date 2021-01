VIDEO: Britney Spears baila al ritmo de J Balvin

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Britney Spears sorprendió a varios de sus seguidores en las redes sociales tras publicar un video bailando al ritmo del reguetonero J Balvin.



Con su particular estilo, la princesa del Pop se puso frente a las cámaras y con su cabello amarrado, un top blanco y unos shorts, disfrutó al ritmo del tema "Mi gente" del colombiano y Willy William.



Dentro de su coreografía, Spears mezcló diferentes tipos de movimientos, como piruetas, y hasta un poco de perreo.



"A veces solos tienes que divertirte un poco y para mí es divertido bailar así. Se lo recomiendo a cualquiera que necesite agregar algo más de mojo (diversión) en su día... o como lo llamen", escribió en la publicación.





La intérprete de "Baby one more time" publica constantemente imágenes de ella disfrutando de la música y el baile.



Además, la cantante también sorprendió al bailar al ritmo de la música de su exnovio Justin Timberlake y su canción "Holy Grail". Britney hasta etiquetó a su ex.