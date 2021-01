Expareja del esposo de Pamela Anderson la acusa de "rompe hogares"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tras hacer público su matrimonio con su exguardaespaldas, Dan Hayhurst, la actriz Pamela Anderson ha sido acusada de ser una "rompe hogares".



Según reveló Carey, expareja de Hayhurst, la exprotagonista de "Baywatch" destrozó su familia al iniciar una aventura con su compañero de hogar, con el que había estado por cinco años y con quien educaba a tres niños.



La mujer confesó al diario The Sun, que los recién casados se conocieron cuando él fue contratado para hacer unas reparaciones en la propiedad que Pamela había comprado para sus abuelos en Vancouver. Con el paso de los meses Dan comenzó a quedarse cada vez más tiempo en casa de Pamela, con la excusa de respetar la cuarentena por la pandemia para no poner en riesgo a su familia.



Después, el albañil empezó a quedarse a dormir en la casa de Anderson, por lo que su esposa tuvo que darle un ultimátum.



"Al principio lo negó cuando por fin lo encaré, pero al final, cuando le pregunté directamente si estaba acostándose con Pam, me respondió: 'Lo único que voy a decir es que he cruzado una línea'", comentó la dolida mujer.



"Me pidió que le diese tiempo para aclararse, así que le dejé seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y para entonces ya no había vuelta atrás. Yo ya conocía a Pam y había salido a cenar con ella, y mi hija solía trabajar para ella. No lo podía creer", dijo Carey.



Hasta el momento Anderson no se ha pronunciado sobre las declaraciones de la exmujer de su esposo.



Fue a través de Instagram que la actriz confesó que se retiraba de las redes sociales porque había "sentado cabeza". La guapa mujer contrajo nupcias el pasado 24 de diciembre con Dan, quien antes era albañil y luego se convirtió en su guardaespaldas.