Muere la actriz Cicely Tyson a los 96 años

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Cicely Tyson, la actriz negra pionera nominada al Oscar por su papel como la esposa del aparcero en “Sounder”, ganadora de un Tony a los 88 años en 2013, que conmovió al público de la TV en “The Autobiography of Miss Jane Pittman” murió el jueves a los 96 años.



La muerte de Tyson fue anunciada por su familia a través de su mánager Larry Thompson, quien no dio otros detalles adicionales.



“Con pesar la familia de la señorita Cicely Tyson anuncia su pacífica transición ocurrida esta tarde. Permitan en este momento tener privacidad a la familia”, señala un comunicado emitido a través de Thompson.



Tras ser modelo, Tyson comenzó su carrera con pequeños papeles pero obtuvo fama a comienzos de la década de 1970 cuando las mujeres negras finalmente comenzaban a tener papeles protagónicos. Tyson se negaba a elegir papeles simplemente por la paga.



“Soy muy selectiva como lo he sido toda mi carrera con respecto a lo que hago. Desafortunadamente no soy el tipo de persona que trabaja por dinero. Debe tener una sustancia real para que lo haga”, dijo a The Associated Press en 2013.



Una ola de homenajes de Broadway y Hollywood surgió tras la noticia de su muerte, incluyendo palabras de Tracie Thomas quien le agradeció por abrir el camino para otros. “Una reina, una verdadera pionera”, escribió en Twitter. Marlee Matlin escribió: “Era una verdadera profesional de clase total”.



Además de su nominación al Oscar ganó dos Emmy por interpretar a una exesclava en de 110 años en el drama televisivo de 1974 “The Autobiography of Miss Jane Pittman”. Una nueva generación de cinéfilos la conocieron en el éxito de 2011 “The Help” (“Historias cruzadas”).



En 2018, le entregaron un Oscar honorario en los Premios de los Gobernadores.



“Vengo de clase baja. Crecí en una zona a la que llamaban las villas miseria en esa época”, dijo Tyson al recibir su premio. “Todavía no me puedo imaginar que he conocido a presidentes, reyes, reinas ¿cómo llegué aquí? Me sorprende”.



“Sounder”, basada en la novela de William H. Hunter, fue la película que confirmó su fama en 1972. Tyson fue elegida para interpretar a la amorosa esposa de un aparcero de la era de la Gran Depresión (Paul Winfield) que es encarcelado por robar un trozo de carne para su familia. Ella se ve obligada a cuidar de sus hijos y las cosechas.



Su interpretación generó elogios en las reseñas y Tyson fue nominada a un premio de la Academia en 1972.



En una entrevista con el canal Turner Classic Movies, recordó que le pidieron hacer la prueba para un papel menor en la película pero ella dijo que quería interpretar a la madre, Rebecca. Le respondieron “eres demasiado joven, demasiado bella, demasiado sexy, demasiado esto, demasiado el otro y yo dije ‘soy una actriz’”.



En 2013, a los 88 años, Tyson ganó el Tony a mejor actriz principal en una obra por la reposición de “The Trip to Bountiful” de Horton Foote. Era la primera vez que regresaba a Broadway en tres décadas y se negó a retirarse cuando el teleprompter le indicó que terminara su discurso de agradecimiento.



”‘Por favor termina’, dice. Bueno eso es exactamente lo que me hicieron, terminé en sus brazos después de 30 años”, dijo al público. No había preparado un discurso “creo que es presuntuoso”, dijo a AP después. “Desperdicié la mitad de mi tiempo pensando qué iba a decir”.



Retomó su papel galardonado en una película de Lifetime Television que fue proyectada en la Casa Blanca. Regresó una vez más a Broadway en 2015 junto a James Earl Jones para una reposición de “The Gin Game”.



En el drama televisivo de 1974 “The Autobiography of Miss Jane Pittman”, basado en una novela de Ernest J. Gaines, Tyson pasa de ser una joven esclava a una mujer de 110 años que impulsó el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960.



En el conmovedor clímax, camina con trabajo hacia una fuente “sólo para blancos” y bebe mientras oficiales blancos la miran.



“Es importante que vean y escuchen la historia desde el punto de vista de Miss Jane”, dijo Tyson a The New York Times. “Y creo que estarán más preparados para aceptarlo de ella que de alguien más joven”.



En los Emmy, “Pittman” ganó múltiples premios, incluyendo dos para Tyson, mejor actriz principal en un drama y mejor actriz en un especial.



“La gente me pregunta qué prefiero hacer si cine, teatro o televisión. Yo digo ‘habría hecho ‘Jane Pittman’ en un sótano o en una tienda. Es el papel lo que determina hacia dónde voy”, dijo a AP.



Después de sus éxitos en “Sounder” y “Miss Jane Pittman”, Tyson siguió buscando papeles de televisión que tuvieran mensaje, y lo logró con “Roots” y “King” (sobre Martin Luther King) y “The Rosa Parks Story.”



Alguna vez se quejó con un entrevistador: “Nosotras, las actrices negras, hemos interpretado tantas prostitutas y drogadictas y sirvientas, siempre negativo. No voy a interpretar más ese tipo de papeles sin carácter, incluso si tengo que volver a morirme de hambre”.



Fue una de las galardonadas con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, el mayor honor de la nación que se puede otorgar a un civil. En esa ceremonia el presidente Barack Obama dijo: “Las convicciones de Cicely y su gracia nos han ayudado a ver la dignidad de cada memoria hermosa de la familia estadounidense”.



Los padres de Tyson se mudaron de la isla de Nevis en el Caribe a Nueva York, donde Cicely nació en 1924, la menor de tres hijos. Sus padres se separaron y su madre tuvo que pedir asistencia para sobrevivir. A los 9 años Cicely vendía bolsas para compras en las calles de East Harlem.



Cuando se graduó de secundaria comenzó a trabajar como secretaria en la Cruz Roja. Su belleza hizo que sus amigos le aconsejaran que comenzara a modelar y eso llevó a su carrera de actriz.



“Mi madre me dijo que no podía vivir más en su casa porque estaba determinada a ser una actriz”, dijo en una entrevista de 1990. “Yo dije `OK’ y me mudé fuera”.



Tyson se casó una vez con el gran jazzista Miles Davis. La boda se realizó en 1981 en la casa de Bill Cosby en Greenfield, Massachusetts, con importantes invitados de la industria. La pareja se divorció en 1988.