Las 15 mejores películas de Disney Plus en lo que va de 2021

TEGUCIGALPA HONDURAS.- La plataforma Disney Plus sigue revolucionando los hogares en Latinoamérica con más de 600 series y películas para que los suscriptores elijan la que más se adapte a sus gustos.



Generalmente, los niños y jóvenes miran sus series y películas favoritas de manera repetida, pero si quieres experimentar únicamente con las mejores, a continuación te presentamos una lista de las 15 cintas más destacadas:

1. Black Panther (Pantera Negra)

Después de la muerte de su padre, T'Challa regresa a su nación, Wakanda. Una vez allí, descubre que tiene un nuevo y terrible enemigo, y T'Challa asume la personalidad de Pantera Negra para salvar no solo al reino de Wakanda, sino a toda la humanidad.



2. Soul

¿Alguna vez te has preguntado acerca del origen de tus sueños, intereses y pasiones? ¿Qué es aquello que te hace único? Pixar Animation Studios viaja desde las calles de Nueva York hasta los reinos cósmicos para encontrar las respuestas a los interrogantes más importantes de nuestras vidas.

3. Thor: Ragnarok

Thor debe detener el Ragnarok, un cataclismo que podría acabar con la civilización en Asgard. Prisionero al otro lado del universo y sin su martillo, Thor deberá impedir que Asgard caiga en manos de la malvada Hela. Primero deberá enfrentar a un vengador en la lucha.



4. Mulán (2020)

Basada en el folclore chino The Ballad of Mulan, la historia presenta una muchacha que tiene aspiraciones mucho más aventureras para su vida que los deseos de sus padres de que –simplemente– se case y se convierta en una buena esposa. Pero cuando reclutan a su frágil padre para ayudar a combatir un ataque enemigo (ya que no tiene otros hijos “varones” que vayan en su lugar), su valiente hija Hua Mulan toma se une al campo de entrenamiento, ocultando su identidad y género mientras entrena junto a los hombres.



5. El extraño mundo de Jack (1993)

Cansado de su rutina de sustos, el rey de las calabazas, Jack Skellington, desea difundir la alegría de la Navidad. Pero su misión pone en riesgo a Papá Noel y crea una pesadilla para los niños.

6. Big Heroe 6 (Grandes Héroes 6) 2014

El prodigio de la robótica Hiro Hamada y su robot Baymax se unen a una insólita banda de héroes para salvar a la ciudad de San Fransokyo en "Grandes Heroes", de Walt Disney Animation Studios.



7. Hocus Pocus (Abracadabra) 1993

Conjuradas por bromistas incautos, un trío de brujas de 300 años hacen un hechizo al pueblo y creclaman su juventud. Primero deben actuar en conjunto y burlar a tres niños y un gato parlante.



8. X-Men: Días del futuro pasado

Los imparables personajes de la trilogía X-Men se unen a la versión más joven de ellos mismo en una lucha épica para cambiar el pasado y salvar el futuro.





9. Rogue One: Una historia de Star Wars

En una época de conflicto, un grupo de héroes improbables se une en una misión para robar los planos de la Estrella de la Muerte, la última arma de destrucción del imperio.



10. Avatar (2009)

Avatar nos lleva al fantástico mundo de Pandora, donde un hombre se embarca en una aventura épica y termina luchando para salvar a la gente que ama y al lugar donde ahora le llama hogar.



11. Avengers: Endgame (2019)

En el final épico de la Saga del Infinito, los Avengers se enfrentan a Thanos. Cuando eventos devastadores arrasan con la mitad de la población mundial y fracturan sus filas, los héroes restantes luchan por avanzar, pero deben unirse para restaurar el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos.



12. Frozen ll (2019)

Junto a Anna, Kristoff, Olaf y Sen, Elsa realiza un viaje peligroso, pero extraordinario hacia lo desconocido: los bosques encantados y mares oscuros más allá de Arendelle, en busca de verdades sobre el pasado.





13. Guardianes de la Galaxia (2014)

Peter Quill es preseguido por cazarrecompensas luego de robar el orbe que busca un villano cuyas ambiciones amenazan con destruir al universo. Para huir, Quill se une a un cuarteto de inadaptados: Rocket, Groot, Gamora y Drax el destructor.



14. Toy Story (1995)

Bienvenido a un mundo asombroso donde los juguetes juegan mientras sus dueños no están. Conoce a Woody, Buzz y todos sus amigos en una aventura llena de humor, corazón y amistad.





15. Zootopia

En Zootopia, la oficial Judy Hopps está decidida a demostrar su valía. Es por eso que salta a la oportunidad de resolver un caso, incluso si eso significa asociarse con el zorro estafador Nick Wilde.