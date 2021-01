"¿Y nuestro matrimonio?": doloroso mensaje de la novia de Efraín Ruales, presentador asesinado en Ecuador

GUAYAQUIL, ECUADOR.- El asesinato del joven actor y presentador de televisión Efraín Ruales, ha causado conmoción en Ecuador, personalidades de la farándula, política y población en general se han pronunciado consternados.



Sin embargo, uno de los mensajes más dolorosos es el de la también actriz y presentadora, Alejandra Jaramillo, quien era novia de Ruales desde hacía un año y que dejó ver a través de su cuenta de Instagram el angustiante momento que atraviesa tras la irreparable pérdida.

El actor de 36 años asistió el pasado miércoles al gimnasio, como todos los días, en compañía de su novia conocida en la farándula ecuatoriana como "Ale" Jaramillo y tras terminar la rutina, se despidieron y se dirigieron cada quien a su casa, sin embargo, a pocas cuadras del lugar, lo abordaron personas desconocidas y le dispararon, causándole la muerte inmediata.

"No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué hago con nuestros sueños, con nuestros anhelos? Casémonos, mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso, sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel", comenzó escribiendo Jaramillo, quien además de ser su pareja sentimental, también era su compañera en el programa matutino "En Contacto", transmitido por un canal local.





"¿Justicia?, justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles, siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte, justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos consintiéndolos. Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebe de papá. Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás", dice el doloroso escrito que en instantes se llenó de reacciones y muestras de pesar de sus miles de seguidores.

Tras la muerte del actor comenzó a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación un video del momento exacto en el que los victimarios lo atacaron desde otro vehículo en marcha. Por el momento se desconoce de dónde provino el atentado mortal y quiénes estarían detrás del mismo, aunque un video grabado por Ruales a medidado de 2020 enciende las alarmas, pues en él detalló que estaba siendo objeto de amenazas.