Casi 1,500 niños y adolescentes se han contagiado de covid en lo que va de 2021

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La confianza y el relajamiento de las medidas de bioseguridad entre la población joven están influyendo en el ascenso de contagios de covid-19 en el país.

Especialistas alertan que la enfermedad no solo está afectando a los adultos mayores sino que los jóvenes también se están complicando. Eso se debe a que no usan la mascarilla, se reúnen sin respetar la distancia física y cuando experimentan los síntomas de la enfermedad se automedican y buscan tarde la atención médica. Otro grupo es asintomático y no presenta problemas en su salud pero sí contagian a sus padres y abuelos, quienes se llevan la peor parte ante el coronavirus.

Incidencia

Información recopilada por la Unidad de Datos de EL HERALDO revela que en lo que va del mes de enero se han confirmado 1,459 casos del Sars-Cov-2 en menores de edad.

Esa cantidad representa el ocho por ciento de los 17,790 casos que se han confirmado a nivel nacional. En el grupo de edad entre 0 y 9 años se han registrado 287 niños contagiados.

Las regiones donde más niños han dado positivo al virus son Cortés (87), Francisco Morazán (80), El Paraíso (22) y Yoro (20). En este año no ha fallecido ningún niño por la enfermedad viral.

Desde el 11 de marzo al 31 de diciembre de 2020 se registraron 2,524 casos y 27 muertes en ese grupo de edad.

Mientras que en el grupo etario entre 10 y 18 años de edad se han enfermado en este año 1,172 adolescentes.

A su vez, un joven falleció por las complicaciones del virus en el departamento de Cortés.

Las zonas que más incidencia de casos reportan en este grupo de edad son Cortés (496), Francisco Morazán (221), El Paraíso (80) y Atlántida (55).

El año pasado en ese mismo grupo se registró un total de 8,563 casos positivos y 14 muertes en jóvenes.

Médicos advierten que se están viendo casos en que las familias enteras se enferman y están llegando a los triajes ya tarde, cuando no hay mucho por hacer. A su vez, que atrás del contagio de cada niño o joven puede haber muchos enfermos de su familia y amistades.

Consecuencias

Para el epidemiólogo y miembro de la Plataforma Todos contra el Covid-19, Manuel Sierra, se están viendo las consecuencias del paso de los fenómenos Eta y Iota, donde se rompió la cadena de bioseguridad en colonias afectadas por las inundaciones y en albergues. Asimismo, por las reuniones de Navidad y de fin de año se está viendo ese repunte de casos de la enfermedad.

Sierra manifestó que sería conveniente regular la circulación de personas según el último dígito de la identidad.

“Nos estamos acercando hacia los niveles que teníamos en junio y julio de 2020, los casos van en ascenso”, expresó el galeno. Añadió que ahora hay más aprendizaje de parte de la población y de los médicos en el manejo de la enfermedad, lo que ha contribuido a contener un poco la avalancha de casos.

Comentó que es preocupante que los hospitales se están llenando porque esos son los pacientes complicados que no pueden ser abordados en los centros de triaje.

“En nuestro país cada una de cuatro muertes ocurren en población joven”, advirtió.

El galeno explicó que los niños y jóvenes son los principales propagadores del virus, ya que albergan una alta carga viral en sus organismos.