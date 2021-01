Conflicto entre alcaldes y Gobernación por transferencias del programa Fuerza Honduras

Por la falta de pago y al no contar con insumos el personal de salud ya empezó a abandonar los triajes y centros de atención como en el caso de Sabá, Colón, sin que su alcaldía pudiera evitarlo.

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La liquidación de los fondos provenientes del programa Fuerza Honduras destinados a apoyar los servicios de salud en las municipalidades para combatir el covid-19 se ha convertido en la manzana de la discordia entre alcaldes y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).

Por la falta en el cumplimiento de las transferencias ordinarias también ha surgido un conflicto que amenaza con la continuidad de operaciones de los centros de triaje en las zonas rurales. De las 298 corporaciones municipales quedaron excluidas de esa operación gubernamental, creada a través del PCM 061-2020, la Alcaldía del Municipio del Distrito Central (AMDC) al igual que la Alcaldía de San Pedro Sula.

LEA TAMBIÉN: Secretaría de Salud entrega oficialmente hospital móvil a personal del Hospital Escuela

+ Cohep pide habilitar hospitales móviles y evitar campañas políticas por alza de covid-19

Un total de 250 millones de lempiras se destinaron a las municipalidades para realizar acciones de prevención y brindar atención a los afectados por la pandemia del coronavirus, por lo que los desembolsos se han realizado en dos partes bajo el compromiso de liquidar los fondos ante la SGJD, de conformidad con lineamientos establecidos. EL HERALDO conoció que al 27 de agosto de 2020 se hizo un depósito de 174.99 millones de lempiras a 296 alcaldías del país equivalentes al 70% y posteriormente se tendría que cumplir con la acreditación de la otra parte por 75 millones de lempiras (30%).

Sin embargo, se comunicó que a la fecha solo 14 municipalidades situadas en Copán, El Paraíso, La Paz, Atlántida, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Lempira y Ocotepeque han cumplido con la presentación de las liquidaciones de esas transferencias extraordinarias. En proceso de subsanación de las observaciones encontradas en la documentación se encuentran 125 alcaldías, mientras que 40 de ellas están en revisión y otras 14 corporaciones se aprestan para recibir los desembolsos, según un reporte de la institución que rectora lo concerniente al gobierno del interior de la República.

Todavía restan 103 municipalidades de las que no hay datos sobre la liquidación de los recursos derivados de Fuerza Honduras.

De acuerdo con el tercer informe presentado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) acerca del cumplimiento en los portales de instituciones y entidades, de las 296 alcaldías que recibieron recursos de Fuerza Honduras, 112 de los gobiernos locales no divulgaron datos o tenían información incompleta. Aunque las autoridades de la administración pública han exhortado al cumplimiento de los requerimientos estipulados en el decreto ejecutivo con el cual surgió este programa de descentralización municipal, varios alcaldes exigen que se trasladen las transferencias ordinarias que reciben de forma trimestral, mismas que están retrasadas.

ADEMÁS: Tres trabajadores sanitarios mueren por covid-19 en menos de 24 horas en Honduras

+ Proyectan que enero cierre con 20 mil casos de covid-19 en Honduras

Descuido

“En medio de la pandemia no podemos descuidar la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción. No es que queramos amargarle la vida a nadie ni entorpecer ningún proceso de agilización de trámites y no le veo nada malo a exigir y requerir liquidaciones”, manifestó a EL HERALDO el titular de la SGJD, Héctor Leonel Ayala. Agregó que “se está trabajando en un nuevo programa y es cuestión de definir lineamientos en los cuales se podría establecer que lo importante es que se presenten esas liquidaciones, pero de igual forma podría quedar abierto que un porcentaje se pueda transferir, esperando siempre una liquidación”.

Todos contra el Covid-19 se denomina la nueva iniciativa que se estaría impulsando por el presidente Juan Orlando Hernández para colocar y disponer más recursos para las alcaldías, informó el funcionario a este rotativo. Además, explicó que “los que ya hayan liquidado van a acceder a esos fondos de manera directa y los que no lo hayan hecho, aunque estén en proceso de subsanación o no hayan presentado su informe, van a acceder en un porcentaje que también estará sometido para el complemento a una liquidación”. Las transferencias de Fuerza Honduras en su primera etapa ya se hicieron y se había contemplado un segundo componente por el monto de 100 millones de lempiras para añadir recursos para el manejo del personal de salud en las municipalidades, indicó.

DE INTERÉS: Garantizan que primeras vacunas contra covid-19 llegarán en marzo a Honduras

+ Gestionan garantía por UCI dañada en traslado a Juticalpa

Los reclamos

El alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, aseguró que “las transferencias normales de los municipios apenas han dado el 20% del mes de septiembre de 2020 y ya estamos terminando enero de este año; nosotros ya liquidamos y estamos esperando esos fondos”.

A raíz de la falta de recursos se han detenido proyectos de desarrollo comunitario y el capital enviado para los servicios de salud como parte de Fuerza Honduras cubría hasta noviembre del pasado año, por lo que los gastos en el pago de médicos, equipo de bioseguridad e insumos de diciembre de 2020 y este mes los tendrá que cubrir la municipalidad, mencionó.

Por la falta de pago y al no contar con insumos el personal de salud ya empezó a abandonar los triajes y centros de atención como en el caso de Sabá, Colón, sin que su alcaldía pudiera evitarlo.

De su lado, el edil de Cedros, David Castro, confirmó que hasta esta semana se empezó con el pago del 20% de septiembre del anterior período de doce meses, adeudándose hasta el 31 de diciembre de 2020. “Hago un llamado para que nos paguen lo que nos deben y al mismo tiempo que agilicen el trámite de las subsanaciones en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización para que esos cien millones de lempiras que dicen que tienen lleguen en tiempo y forma y los centros de triaje no sean cerrados”, planteó.

LEA: Presidente del Cohep pide extremar medidas de bioseguridad

+ Piden a Sinager prohibir concentraciones políticas

El también vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) advirtió que en caso de que no se realicen las transferencias ordinarias a las alcaldías con las que se han suplido temporalmente los centros de atención y detección de covid-19, a partir de febrero dejarían de funcionar estos establecimientos cuando se están registrando repuntes de casos positivos del virus.