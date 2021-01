"Paquita La del Barrio" salta del escenario a la política mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante "Paquita La del Barrio" se sumó a la lista de famosos que se inscribieron como precandidatos a las elecciones mexicanas de diputados y gobernadores del próximo de junio.



"Amo a la gente", dijo entre lágrimas Francisca Viveros, intérprete de rancheras y famosa por canciones de despecho como "Rata dos patas", al ser presentada la noche del lunes por el partido minoritario Movimiento Ciudadano como aspirante a una diputación del municipio de Misantla (estado de Veracruz, este).

Esa localidad pertenece a Alto Lucero, donde nació la artista hace 73 años.



"No sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar cómo manejar este asunto", añadió tras pedir que no se le juzgue por su decisión de incursionar en la política.



"Paquita" se suma a "Quico", quien se registró hace dos semanas como precandidato del partido local Querétaro Independiente a la gubernatura de ese estado del centro del país y a la alcaldía de la capital regional.

Nuestro movimiento se enorgullece en recibir a una mujer de lucha, preocupada por las causas de su comunidad y dispuesta a ser parte del cambio que Veracruz necesita.



¡Bienvenida al movimiento! @paquitaoficialb pic.twitter.com/qF48gQ99H5 — Movimiento Ciudadano Veracruz | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoVer) January 26, 2021

Otra figura de la farándula que podría competir en los comicios de este año es Lupita Jones,1991.

El conservador Partido Acción Nacional inició pláticas con la exmodelo y actual directora del concurso Mexicana Universal, de 52 años, para que contienda por la gobernación de Baja California (noroeste), que disputará en coalición con otros dos movimientos políticos.



El 6 de junio más de 90 millones de mexicanos votarán por 15 gubernaturas, 500 cargos federales y más de 20,000 de carácter local.