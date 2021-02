Muere por covid Ernesto Pineda, gerente de Hondutel y candidato a diputado por Cortés

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La pandemia del covid-19 sigue sumando muertes en Honduras. Este miércoles se confirmó el deceso de un reconocido ingeniero en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.



Ernesto Pineda se desempeñaba como gerente regional de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) en la zona norte del país, además, era docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).

Pineda, venía luchando contra el virus desde el 6 de enero del presente año, fecha en la que fue confirmado su contagio y alertó a sus amigos y familiares que también se realizaran la prueba, posteriormente, su situación empeoró y tuvo que ser hospitalizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) el 17 de enero.



De acuerdo a sus seres queridos y a las mismas publicaciones que él realizaba constantemente en su cuenta de Facebook, su estado de salud era cada vez mejor, pues como aseguró el 24 de enero, iba "despacio, pero a buen paso" al tiempo que mostró una fotografía de su tanque de oxígeno, sin embargo, la mortal enfermedad terminó por arrebatarle la vida.

Pineda aspiraba a ser diputado al Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras.

Carrera política

Actualmente, Pineda era candidato a diputado suplente por el movimiento "Juntos Podemos" del doctor Mauricio Oliva en el Partido Nacional de Honduras.



Su compañera de fórmula, la abogada Marlen Matamoros, fue de las primeras en mostrar sus muestras de pesar a través de un emotivo mensaje.



"Estoy sumamente atónita, triste, consternada, no lo puedo creer, que el Ingeniero Ernesto Pineda, mí compañero de fórmula, el amigo, el padre, el profesional, nos haya dejado. Él estaba mejor, él estaba venciendo está enfermedad y hoy me despierto y ya no está con nosotros, estoy sumamente triste, destrozada, mí corazón está con toda su familia, su esposa, sus hijos, sus sobrinos, Dios es el único que dará el consuelo, el refugio. Mis más sentidas condolencias, para toda la familia doliente y amigos que lo queríamos muchísimo y lo apreciabamos por su don de gente, por su sinceridad, su cordialidad, Ernesto, hasta el cielo, un abrazo, Jesús lo recibe en el cielo... No hay palabras para describir el dolor que nos embarga a todos", escribió.

