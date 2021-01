Baja productividad reflejan las últimas legislaturas del Congreso Nacional

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los tres períodos del actual Congreso Nacional se han caracterizado por constantes disensos y señalamientos entre las bancadas de las fuerzas mayoritarias, pero en particular por la baja productividad de los diputados que venían de sesionar tres días por semana de forma presencial a apenas una vez vía virtual.



Hace 278 días no ha habido una reunión de pleno de diputados en el hemiciclo legislativo a causa de la pandemia del covid-19 y si bien se busca justificar que el órgano unicameral hondureño no ha dejado de laborar, sigue siendo el único en Centroamérica que no sesiona en la sede de este poder del Estado.

Pese a las reiteradas solicitudes de los partidos políticos de oposición de regresar a la labor parlamentaria in situ en el último trimestre de 2020, la junta directiva del CN mantiene las reuniones a través de la plataforma digital Zoom.

Las autoridades de la bancada de Libertad y Refundación (Libre) han cuestionado que la mayoría de políticos (incluso ellos mismos) desde el año pasado andaban en actividades proselitistas a nivel nacional, sin embargo, se mantiene la decisión de no reanudar las sesiones legislativas presenciales.

Desde dictadura virtual hasta de un modo de manipulación que no genera transparencia han tildado los opositores a las reuniones remotas a las que son convocados y en las que tampoco hay un control fehaciente de las votaciones de los dictámenes que se someten a discusión y a su vez aprobación con dispensa de debates.

Resultados

La primera y tercera legislatura del Congreso son las que reflejan la mayor cantidad de decretos aprobados, en específico 201 y 195, respectivamente, precisó a EL HERALDO una fuente ligada a la directiva de este poder estatal.

Mientras que solo 177 dictámenes se admitieron en el 2019 -segunda legislatura-, destacándose que en ese término los congresistas aprobaron la Ley de Alivio de Deudas para los trabajadores e integraron los nuevos órganos electorales.

En plena pandemia del coronavirus, la mayoría de iniciativas y proyectos que pasaron fueron enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso, quedando con el compromiso de la total aprobación de la nueva Ley Electoral como también de cientos de propuestas que ni siquiera fueron dictaminadas y únicamente se engavetaron.

Para analistas consultados por este rotativo resulta incongruente que en una legislatura atípica desarrollada por Zoom los diputados hayan admitido más leyes o disposiciones que cuando se ha trabajado desde el hemiciclo, ya que tampoco se impulsaron múltiples medidas no solo para combatir el covid-19, sino también por las crisis derivadas de los fenómenos naturales de Eta y Iota.

Al estar en un año político en el que se llevará a cabo la cuarta legislatura, la actividad parlamentaria puede ser aún menor debido a que los diputados estarán más concentrados en sus campañas para ganar adeptos en lugar de cumplir con sus funciones, aseguraron.

Los legisladores suplentes podrían ganar más protagonismo en representación de los propietarios, donde muchos buscan reelegirse por un cuatrienio más.

Mora legislativa

Las 29 comisiones ordinarias sumadas las siete especiales del CN dejaron de laborar el año pasado, por lo que la elaboración de dictámenes de todos los proyectos enviados dependía de una comitiva de emergencia en el marco del covid-19 encabezada por el congresista del Partido Nacional, Mario Pérez, con lo que se incrementó la mora legislativa.

Cada semana los parlamentarios remitían mociones, proyectos de decreto al igual que iniciativas de ley a un correo electrónico proporcionado por la directiva del órgano unicameral, no obstante, casi todas están “durmiendo el sueño de los justos” y es probable que no sean consideradas en un futuro cercano.

EL HERALDO conoció que hasta agosto de 2020 más de 800 proyectos fueron recibidos en la Secretaría del Congreso y a muy pocos se les dio el trámite correspondiente.

Los retos del Legislativo en su último período de doce meses no solo serán retornar a sus labores presenciales en un momento en el que se registran repuntes de casos de covid-19, sino que deberán legislar en tiempo y forma a favor de las mayorías.

