Proyectan que enero cierre con 20 mil casos de covid-19 en Honduras

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Es posible frenar la pandemia de covid-19 en este año 2021? La respuesta es afirmativa y está en manos de la población si es responsable.

La fórmula para sobrevivir es: usar la mascarilla en todo momento, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, respetar la distancia con otras personas y salir de casa solo si es necesario.

Si siguieran esas reglas no se estarían enfermando y muriendo tantas personas. A esas medidas de bioseguridad se le vendrá a sumar la vacuna contra el covid-19, que no desaparecerá el virus pero va a ayudar a frenar los contagios.



No obstante, las primeras dosis se espera que lleguen en marzo, lo que significa que en más de un mes la población debe reforzar la prevención para evitar enfermarse con el mal viral. De hecho, en las primeras fases de la inmunización solo se protegerá a los trabajadores del área de la salud, a los adultos mayores y a los enfermos crónicos. Luego a los trabajadores esenciales para mantener activa la economía y los servicios del país.

Incidencia

En 25 días de enero se han confirmado un total de 16,427 nuevos casos de la enfermedad.

Lo anterior da un promedio de 657 infectados a diario, es decir, a cada hora se contagian 27 personas con el Sars-Cov-2.

Si sigue ese comportamiento, los especialistas proyectan que en los próximos cuatro días se confirmen al menos unos 3,000 nuevos casos y enero cierre con alrededor de 20,000 casos.

Recomendación Las personas deben usar la mascarilla en todo momento y lugar. En casas donde viven varias personas se recomienda su uso. Se debe salir solo por necesidad y hay que evitar reuniones sociales.

Esa incidencia colocaría a este mes como el tercero con más casos de coronavirus durante la pandemia. A su vez, se han confirmado 228 defunciones a causa de las complicaciones del virus.

No obstante, hay otras 279 muertes aún pendientes de confirmar por laboratorio en lo que va de 2021. Si se confirman totalizaría 507 víctimas mortales, lo que daría una relación de 20 muertes diarias.

Hasta ahora, el mes de julio de 2020 sigue siendo el más devastador con 22,456 contagios y 840 muertes. Luego le sigue octubre con 20,504 casos y 317 defunciones por el virus.

Médicos advierten que se están sufriendo las consecuencias de las reuniones de personas en las festividades de Navidad y fin de año. También por la irresponsabilidad de quienes no siguen las medidas de bioseguridad y luego van a contagiar a sus familiares.

Proyecciones

EL HERALDO tuvo acceso a proyecciones hechas por el especialista en medicina tropical y asesor de la Secretaría de Salud, Henry Andino, que reflejan un panorama poco alentador para las próximas semanas en torno a la incidencia del virus.

Desde el 11 de marzo de 2020, Honduras reporta hasta el 25 de enero de 2021 un total de 141,984 casos acumulados de covid-19. Se proyecta que al 1 de febrero se registren 144,001 casos acumulados de la enfermedad en el país.

Asimismo, se proyecta que al próximo 1 de marzo se reporten 158,226 casos positivos acumulados. Mientras que para el 31 de marzo se visualiza que la cifra crezca a 173,468 casos acumulados en el territorio nacional.

Lo anterior significaría que en los siguientes dos meses los casos se incrementarán en 31,484.

“Esto se calcula con base en el número de defunciones en una relación configurativa con relación en el marco de las medidas que se deben de tomar y con las estrategias complementarias como las brigadas y triajes”, manifestó Andino.

Añadió que los incrementos de casos son importantes y las proyecciones se usan para poder hacer una contención adecuada, romper cadenas de transmisión y agilizar la forma en cómo se cerca el número de infectados tratando de disminuir el número de enfermos.

“Representa una estimación provisional de casos que se pueden presentar en una línea de tiempo. Medimos eventos epidemiológicos, no tanto un número sino eventos epidemiológicos”, aseguró el galeno.

Ocupación hospitalaria

Actualmente la red hospitalaria reporta un 58 por ciento global de ocupación de camas.

Lo anterior equivale a 774 pacientes ingresados a las diferentes salas covid-19 habilitadas.

De ese total, 376 están estables, 277 graves, 85 en estado crítico y 36 en cuidados intensivos.

Sin embargo, los principales hospitales del Distrito Central y de San Pedro Sula sí están en problemas, pues la ocupación hospitalaria oscila entre el 75 y el 85 por ciento, cada vez los cupos son menos. Mientras que la mayoría de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están al borde del colapso y en los hospitales de la zona norte no hay cupos para pacientes que requieren ventilación mecánica.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, advirtió que aún no se ha llegado al pico más alto de la segunda oleada de contagios.

“Todavía no hemos entrado al momento más difícil de la segunda oleada, estamos en un evidente ascenso, pero no hemos alcanzado el pico máximo de esta segunda oleada”, señaló el galeno.