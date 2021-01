Juan de Dios Pantoja es hospitalizado tras golpear al "acosador de Tiktok"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El youtuber mexicano Juan de Dios Pantoja terminó hospitalizado tras enfrentarse a golpes contra un presunto acosador de su esposa, la influencer Kimberly Loaiza y una de sus primas.



De acuerdo con Pantoja, ejecutó un plan para encontrarse con Augusto Hernández, un famoso Tiktoker que es conocido como el acosador de celebridades.

El influencer explicó que el encuentro lo planificó, ya que Hernández por meses ha molestado a su prima Mont Pantoja, a su esposa y ahora a su hija Kima.



“Un hombre que no defiende a su familia, no es un hombre”, dijo Pantoja en un video que subió a sus redes sociales.

“Le puse un cuatro al acosador de Tiktok. Seguramente han escuchado de él: es un cabrón que se pasa acosando a muchas tiktokers, a muchas celebridades. Últimamente se ha metido mucho con mi prima, con mi mujer y lo que derramó la gota que derramó el vaso fue con mi hija. Me dio mucho coraje, así que tuve que recurrir a la violencia. El golpe que di me quebró los nudillos”, justificó.



Al encuentro de "El acosador de Tiktok", el Youtuber asistió con varias personas, y justificó que las llevó por protección.



"La verdad no los voy a engañar, sí pasó lo que tenía que pasar. Aquí están los golpes, no es fake, no es como lo del Rey Grupero... No voy a llorar, porque, como se lo dije ahí, merezco esto por ser un mal padre, una mala persona. Muy bien por Juan de Dios, por defender a su familia”, indicó en un video.



Pantoja subió un video donde se le ven sus dedos morados y sus manos golpeadas. Las críticas de miles de personas no se hicieron esperar.

