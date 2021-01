Vicente Fernández sobre manoseo: acosar es llevarla a la caballeriza o bajarle la blusa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El famoso Vicente Fernández reaccionó, por primera vez, a las acusaciones de dos fanáticas que aseguran que las "manoseó" hace más de tres años mientras se fotografiaban con él.



Durante una entrevista para su exnuera, Mara Patricia Castañeda, el charro de México dijo que no tenía ninguna mala intención y que no sabe si fue una broma.



El cantante explicó que él había puesto su mano sobre el estómago de la joven, pero pensó que se podía ofender entonces subió su mano y fue en ese momento que tomaron la fotografía.



"Yo vi la foto, y efectivamente yo puse mi mano primero en el estómago y yo dije se va a sentir ofendida y subí la mano y cuando la subí tomaron la foto. Pero nunca hice yo así (se aprieta el pecho) ... si algo tengo es respetar al público", explicó el intérprete de "Mujeres divinas".



Agregó: "Sí quiero pedir una disculpa a todos los medios, siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera... reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, si fue una broma, no sé...No recuerdo, era muchísima gente".

"Yo sí ofrezco una disculpa de todo corazón, no lo hice con intención. Si lo hubiera hecho con intención no lo hago ahí... la hubiera llevado a las caballerizas", continuó diciendo.

Acoso

De igual forma, aseguró que el no acosó a nadie y que fue un accidente. "Acosar es que la haya llevado a la caballeriza, o que le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente".



Fernández dijo - haciendo referencia al acoso - que muchas mujeres lo agarraban y besaban y no pasaba nada.



"Yo levantaba las manos para que no vieran que era abusivo, pero ellas sí se servían con ganas, lejos de enojarme me daba risa", dijo Vicente.





La joven que acusó al famoso mexicano aseguró que se sentía "super violentada". Asimismo, dijo que la foto fue tomada en 2017, pero que ella no se dio cuenta dónde había puesto su mano hasta que vio las fotografías, por eso no parece molesta.