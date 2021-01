"Me levanto otra vez", la canción que da esperanza a una Honduras herida

Polache, Alexa Ferrari, Rodolfo Bueso y Victoria Lupi forman parte de 'Me levanto otra vez'.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Claro que se puede vencer la tormenta. Ya no tengo miedo a perder aunque cuesta", dice la primera frase de la canción interpretada por varios cantantes hondureños e internacionales.



Esta letras, que surgen como un bálsamo para los miles de hondureños que hoy sufren los estragos de los huracanes Eta y Iota, fueron escritas como parte de una campaña musical solidaria a favor de quienes quedaron a la intemperie y peor aún, quienes perdieron seres amados bajo estas potentes aguas que inundaron varias ciudades del territorio, dejando a su paso luto y destrucción.



LE PUEDE INTERESAR: "Me levanto otra vez", la canción que une a artistas hondureños



La canción, que conmueve y llega al alma, fue creada con el fin de donar todas las regalías obtenidas a los protagonistas de estos devastadores fenómenos naturales.



Este proyecto reúne a más de 30 talentos, entre compositores, productores, músicos, cantantes, directores audiovisuales, creativos y publicistas.



VEA: 'Me levanto otra vez', canción en pro de los más necesitados que une artistas hondureños e internacionales



Este talentoso equipo puso al servicio, tiempo y dedicación para llevarle al público una producción musical y audiovisual.



La composición del tema musical está a cargo a cargo de Jamalat Larach, Alejandro Putati y Pipo Música y cuenta con la interpretación de los reconocidos talentos hondureños.





Los artistas Chia Casanova, Eduardo Umanzor, SherrySheila y Carlos Vindel unen sus voces en "Me levanto otra vez".







Polache, Rodolfo Bueso, Alexa Ferrari, Dj Sy, SherrySheila, Mr. Yambo, Eduardo Umanzor, Chia Casanova, Natalia Genie, DiBrasco, Maynor MC, Carlos Vindel, Victoria Lupi.



Además aportan con su voz la cantante guatemalteca Camila Orantes, y el salvadoreño Carlos Neda, quienes son parte de la Compañía de Marketing "Sophisticated Minds".

Transmisión en vivo hoy

Con nuestro permanente espíritu solidario, en EL HERALDO ponemos a disposición nuestras plataformas sociales para dar voz a los creadores de esta buena causa.



Este martes 26 de enero a las 7:00pm no se pierda la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook y Youtube.



Los periodistas Sabdy Flores y Gustavo Banegas entrevistarán a los actores que están detrás de esta obra de amor -convertida en canción- que viene a unir a los hondureños y a promover la empatía y solidaridad. ¡No se pierda la entrevista exclusiva!

Unidad en tiempos difíciles

"Me levanto otra vez" nace con el deseo de que Honduras despierte y se dé cuenta que aún tenemos la esparanza de renacer, de levantarnos y crecer como un país unido", expresó Jamalat Larach, productora y creadora del proyecto "Me levanto otra vez".



El propósito es que todos los hondureños se unan y despierten la semilla de la esperanza ante los momentos difíciles que hemos tenido que afrontar, además de la pandemia.

¡No olvides!

Todas las ganancias obtenidas con cada play y visita serán destinadas en un 100% a la causa, dirigiendo los fondos a la Organización Operación Frijol, fundación sin fines de lucro dedicada a la recolección y ditribución de fondos en apoyo a todas las familias damnificadas.



Por ello, para lograr el máximo de recaudación , es necesario el aporte del público, quien con solo escuchar la canción y compartirla en sus redes sociales ya está sumándose a este evento solidario.



Escucha aquí la canción y no olvides hoy sumarte a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube con los autores de esta obra de amor y solidaridad. ¡Porque unidos somos más fuertes!

Marcas

Además, a esta gran causa se unen marcas como OPSA, Pepsi, Pacer Honduras, BANPAIS y Espresso Americano. Esta canción será distribuida y difundida en todas las plataformas digitales.



Vea aquí el video de "Me levanto otra vez"