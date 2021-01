Rector de la UNAH: Trabajamos para tener conectividad para los estudiantes

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera, manifestó que la pandemia de covid-19 ha tenido un enorme impacto en todos los ámbitos.

El galeno conversó con EL HERALDO sobre las expectativas para el primer periodo académico, el cual inició ayer de manera virtual. A continuación lo que dijo.

¿Cuáles son las expectativas para este primer periodo académico cuando aún está la pandemia?

Nuestra universidad continúa con la expectativa del retorno gradual a las clases presenciales, pero aún azota la pandemia y hasta no lograr mejoría de este segundo brote no podremos. No obstante, administrativamente sí lo estamos haciendo de manera progresiva.

¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia en el ámbito académico?

El impacto de la pandemia ha sido enorme desde varias perspectivas. Académicamente, muchos jóvenes han perdido la oportunidad de iniciar o concluir sus estudios y eso conlleva consecuencias económicas en el plano individual, demoras en los planes de vida, retiros irreversibles de la formación académica, pérdidas de oportunidades de becas y abandonos de carrera. Disminución de la matrícula en un 14 a 16% por dificultades de acceso y conectividad.

¿Cómo ha afectado el proceso de matrícula de estudiantes?

Cuando inició la pandemia nosotros teníamos 91,000 estudiantes matriculados y concluyó el período con un 17% menos. Ahora en el primer período del 2021, la expectativa es llegar a un 10% menos con respecto al primer período del 2020.

¿Qué carreras se adaptan a la realidad actual de clases virtuales?

Todas las carreras se adaptan. Sin embargo, hay unas que tienen laboratorios y clases clínicas en donde las bondades y beneficios de la modalidad virtual son muy limitadas. No obstante, todas las carreras pueden tener beneficios en mayor o menor medida y, por lo tanto, debe darse apertura a la modalidad combinada, que será a futuro lo que veremos en todos los campos del conocimiento.

¿Qué opciones tienen para los estudiantes con problemas de conectividad?

Estamos trabajando en estrategias de conectividad de los estudiantes para las páginas oficiales académicas.

¿Qué acciones harán para que los alumnos no abandonen sus estudios?

Se están organizando tutorías y acercamientos desde la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles para lograr este propósito.