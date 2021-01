El video de Emma Coronel que se viralizó en TikTok

SINALOA, MÉXICO.- La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Emma Coronel, sorprendió con un video en donde aparece cantando un narcorrido con una imagen de su amado.



La exreina de belleza aparece haciendo un lipsync del tema "Un minuto" de los Traviezos de la Sierra, Los Pennys y Diego Sierra; su interpretación dejó encantados a muchos.



Muchos en las redes sociales creen que se trata de un mensaje escondido enviado por la joven madre al capo que fue condenado a cadena perpetua, pues en un fragmento del video se puede escuchar que ella canta "hay problemas".



"¿Qué sucede?" se escucha mientras ella muestra una fotografía del padre de sus hijas.



El audio continúa: "Necesito que venga en caliente, No se muevan que se mueren, ya no tienen ni pa´donde hacerse, los soldados me tienen rodeado, hay por todos lados, usted que propone”.

En las imágenes se ve a una Emma muy relajada, sin maquillaje y como recién bañada, por lo que también algunos aseguran que se podría tratar de una persona que se parece mucho a la esposa de "El Chapo".



Hasta el momento, Emma solo ha confirmado tener una red social y se trataría de Instagram, donde además de estar verificada comparte algunos de los trabajos que ha realizado últimamente como modelo.



En esta misma red social - Tik Tok- se han divulgado imágenes de la lujosa vida que tiene Coronel junto a sus hijas, pese a que la modelo asegura llevar una vida normal y sin lujos.



Una de las publicaciones más polémicas fue la del costoso Ferrari rojo, propiedad de la esposa del capo mexicano.