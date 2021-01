La youtuber Nath Campos denuncia que fue víctima de abuso sexual  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La polémica vuelve a rodear a los reconocidos influencers mexicanos; en esta ocasión salpica a Nath Campo y a Rix.



Esta semana la famosa youtuber mexicana, Nath, denunció que Rix, famoso influencer y un hombre al que ella consideraba colega y amigo, abusó de ella sexualmente.

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas”, narró en la primera parte de un largo video.



“Llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no se si estaba en shock o muy borracha", agregó Campos con lágrimas en sus ojos.



El clip, que dura más de 40 minutos, acumula más de 10 millones de reproducciones y ha causado indignación entre la comunidad de YouTube.

Rix responde

"Bueno amigos, como muchos saben el día de hoy fui acusado de abuso sexual y quiero dar mi versión... fuimos a un antro un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta; tomamos, cada quien tomó por su cuenta. En algún punto Nath y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente los dos nos despertamos, ni ella ni yo nos acordábamos de qué exactamente pasó en la noche", respondió Rix a Nath.



El influencer dijo que después de esa noche siguieron siendo amigos, por lo que la acusasión lo tomó por sorpresa.



"Yo de verdad sé qué tipo de persona soy y la gente que me conoce bien, también. Entonces muchas gracias, de todo corazón, con toda honestidad les cuento cómo paso todo esto y una vez más una disculpa a todos", finalizó Rix en una serie de historias en su cuenta de Instagram.

