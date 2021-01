JOH: "Durante Navidad mucha gente no se cuidó; estamos viendo aumento de contagios"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente Juan Orlando Hernández manifestó que el descuido de muchos hondureños, durante las fiestas de Navidad y Fin de Año, han provocado el aumento de contagios de covid-19, que está dejando una saturación en los centros hospitalarios del país.



Fue a través de Twitter que el mandatario hondureño instó a los hondureños a guardar las medidas de bioseguridad y no salir a la calle de no ser necesario.



"Durante las fiestas de navidad mucha gente no se cuidó suficiente y ahora estamos viendo un aumento en los contagios, casi como durante los peores días del año pasado. Tienen que mantener las medidas de bioseguridad y tratar de no salir cuando no sea absolutamente necesario", escribió en su red social.

Agregó: "Preocupa en particular el aumento de contagios del covid-19 en el valle de Sula donde un amplio sector de la población continúa irrespetando las medidas de bioseguridad poniendo en riesgo a miles de compatriotas"



Cabe mencionar que muchas personas en este sector aún se encuentran en situación de riesgo y viviendo en las calles, tras haber perdido todas sus pertenencias con el paso de las tormentas Eta y Iota.



Además, Hernández aseguró que se está trabajando para fortalecer hospitales y triajes. "también estamos haciendo todos los esfuerzos para disponer de vacunas pronto, mientras tanto, hay que ser más disciplinados con las medidas de bioseguridad".



Finalizó diciendo: "La pandemia no ha terminado y estamos entrando a una segunda oleada del virus".

En las últimas semanas se ha reportado saturación en los centros de triajes y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los centros hospitalarios, por lo que las muertes por el virus han aumentado.



Las autoridades piden a la población no automedicarse y visitar los centros de triaje al presentar los primeros síntomas de la enfermedad para evitar ir a las salas UCI que solo se desocupan con la muerte de algún compatriota.

Hace unas semanas, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, no descartaba que se volviera a tomar la decisión de cerrar por el aumento de casos tras las fiestas decembrinas.

¿Habrá vacunas contra el covid para todos?

A inicios de diciembre, Salud solicitó 748 millones de lempiras al Poder Legislativo para hacer efectiva la compra de las vacunas, sin embargo, un mes y ocho días después los fondos no han sido aprobados.



Con este lote, más 1.9 millones de dosis que donará el mecanismo Covax que impulsa la Organización Mundial de la Salud y GAVI, el gobierno pretendía cubrir a 3.8 millones de compatriotas, pero expertos como Tito Alvarado dudan que no llegue ni el uno el otro.



El epidemiólogo afirmó a EL HERALDO que las únicas vacunas que llegarán al país serán 1.4 millones que compró el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de forma directa a la empresa AstraZeneca para aplicar a sus derechohabientes.



Según el cronograma de distribución, las dosis serán facilitadas a partir del 21 de abril de este año en cinco entregas mensuales.



“Las de la OMS vamos a estar en la cola, no se sabe cuándo vienen. Hay un montón de países haciendo cola”, dijo el experto, al afirmar que los países “ricos” están acaparando la mayoría de vacunas mientras los “pobres”, como Honduras, aún esperan las donaciones.

¿Quiénes quedarían sin vacunarse?

EL HERALDO publicó recientemente que Honduras es uno de los países que tiene más rezago en la adquisición de vacunas, lo que provocó que Covax afirmara que a finales de febrero e inicios de marzo llegarán las primeras dosis del lote de vacunas que cubrirá al 20% de los habitantes del país..



Aún así, esa donación no cubrirá a toda la población y la compra de las 1.9 millones de dosis que pretende realizar Salud puede dejar sin protección a igual cantidad de personas.



Se trata de cuatro grupos de personas: los trabajadores del sector de la economía informal, los privados de libertad; los estudiantes mayores de 18 años y las personas de 50 a 59 años.



De acuerdo con el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna contra el covid-19 son exactamente 1,981,000 personas las que quedarían pendientes.