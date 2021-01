Más mujeres acusan a Vicente Fernández por "manosearlas" en fotografías

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un video en el que se observa al cantante mexicano Vicente Fernández tocando indebidamente a una fan, fue el detonante para que más mujeres rompieran el silencio y acusaran al charro de realizar los mismos actos hacia ellas o hacia sus amigas y familiares.



La joven publicó las imágenes en su TikTok y de inmediato se volvió viral. En el clip, la chica explicó que: "Esta foto la tomaron en 2017. La razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, más bien se debió a que no me dí cuenta que su mano estaba ahí, hasta que vi la foto con mi mamá", dijo.

En la imagen se observa cuando el cantante colocó su mano sobre el seno derecho de la mujer, que posaba junto a otras féminas de su familia luego de coincidir con el artista en un lugar público.



"Después de eso me sentí súper violada, enojada. Es un pervertido y por alguna razón todos lo están defendiendo", dijo la joven, a quienes muchos acusan de mentirosa o de "colgarse" de la fama del cantante de 80 años de edad.

Más mujeres afectadas



El video de la mexicana causó tal revuelo que llegó a los ojos de otras personas que tenían una experiencia similar qué contar, una de las primeras fue una chica que compartió una fotografía con el mensaje: "No es la única, a mi tía también" y posteriormente, la periodista Elisa Beristain compartió en su cuenta de Instagram un corto video en el que se ve al intérprete de "Un millón de primaveras" tocando a otra joven en uno de sus senos.



De la misma forma, otra fotografía en donde se observa a una chica con gafas oscuras y una blusa blanca también se volvió viral, pues en ella se aprecia cómo la mano del cantante cubre parte de su pecho en lo que parecía una pose normal en la que colocó su brazo rodeando la nuca de la fanática.



Muchos internautas han explotado en insultos y reclamos para Vicente Fernández y otros han cuestionado el porqué las mujeres hablaron hasta ahora, varios años después de lo ocurrido.

