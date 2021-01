Mauricio Oliva: "Yo le apunto a las generales; no vine a participar, vine a ganar"

“Por eso, jóvenes, les digo que no voy a alimentar el odio y la división en el país, por eso, si están cansados de tanta confrontación, en Mauricio Oliva tienen un amigo y en Juntos Podemos tienen un hogar”, afirmó el también presidente del Congreso Nacional. Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.

DANLÍ, HONDURAS.- Con una visita a los nacionalistas del departamento de El Paraíso, el precandidato presidencial por el Partido Nacional, Mauricio Oliva hizo un llamado a todos los cachurecos, desde el más joven hasta el de más experiencia de la vieja guardia, a acompañarlo a la transformación que necesita Honduras.



En el conversatorio desarrollado en la ciudad de Danlí se contó con una gran cantidad de jóvenes, donde Oliva sentenció que la transformación que Honduras necesita de aquí en adelante, no parte de estar confrontados en el partido ni en el país.

“Por eso, jóvenes, les digo que no voy a alimentar el odio y la división en el país, por eso, si están cansados de tanta confrontación, en Mauricio Oliva tienen un amigo y en Juntos Podemos tienen un hogar”, afirmó el también presidente del Congreso Nacional.



De igual forma, el presidenciable reafirmó su compromiso por iniciar una profunda transformación en salud, educación y empleo, “el pueblo hondureño debe de ser primero como primero debe de ser fortalecer la primera línea de ataque en salud; debemos acortar la brecha escolar con tecnología, solo el año pasado más de 1 millón de niños perdieron clases”, reflexionó.

Pero para lograr dicha transformación reconoció que necesita a toda la estructura del Partido Nacional “los quiero a mi lado para realizar esas profundas transformaciones económicas, por eso mi preocupación los 365 días del año será que exista más y más empleo de manera justa”.

El líder de Juntos Podemos dijo sentirse optimista, más no confiado de ganar las próximas elecciones internas en el Partido Nacional.



“Las elecciones se ganan el día de las elecciones, no corrernos hasta el último voto y hasta elaborar la última acta que es donde se refleja la voluntad sagrada de las urnas”, puntualizó.



Con ustedes -agregó- vamos hacer del próximo 14 de marzo un entrenamiento porque yo le apunto a las generales, no vine a participar vine a ganar.

