Habla la joven que manoseó el cantante Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- "Me sentí súper violentada", fue la reacción de la fan a quien el cantante mexicano Vicente Fernández le tocó un seno cuando le pidió una fotografía.



Fue a través de TikTok que se publicaron las imágenes, donde puede verse al charro, de 80 años, posar para una foto junto a dos mujeres y una niña. Durante un momento, rodeó con el brazo a la joven y tocó uno de sus pechos.

En las redes el artista sufrió insultos, pero también la chica, a quien acusaron de intentar colgarse de la fama de “El charro de Huentitán”. A raíz del escándalo ella reaccionó.



"Esta foto la tomaron en 2017. La razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, más bien se debió a que no me di cuenta que su mano estaba ahí cuando veía las fotos con mi mamá”, dijo la víctima.



Agregó que "la razón por la que parece que no me molesté no es porque me gustara, sino porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta cuando vi la foto con mi mamá".



Asimismo, aseguró que "después de eso me sentí súper violada, súper enojada. Es un pervertido y por alguna razón todos lo están defendiendo. Yo lucho con mis traumas a través del humor y del sarcasmo, cada quien tiene sus formas y esta es la mía".



Por último la joven aclaró que lo que le sucedió "es un asunto serio y por eso hago esta publicación. No me importa si es Vicente Fernández, no debería tocar mi cuerpo sin mi permiso y mucho menos en esa área. Estoy segura de que otras mujeres han pasado por esta situación”.

