"Me levanto otra vez", canción en pro de los más necesitados que une artistas hondureños e internacionales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al son de ritmos latinos unos 30 artistas, entre hondureños e internacionales, unieron sus voces para crear "Me levanto otra vez", una canción cargada de solidaridad que busca incentivar el apoyo a los más necesitados tras la devastación dejada por las tormentas Eta y Iota en la región.



"Claro que se puede vencer la tormenta, ya no tengo miedo a perder aunque cuesta, ya yo me levanté, y si vuelvo a caer me levanto otra vez, con más fuerza", inicia el pegajoso tema que ya está circulando en distintas plataformas y que con cada play y cada visita genera ganancias que serán destinadas en un 100% a la causa.

VEA: ¿Qué ha sido de Katheryn Banegas, talentosa cantante hondureña?

Los fondos recolectados van a la organización Operación Frijol, fundación sin fines de lucro dedicada a la recolección y distribución de fondos en apoyo a todas las familias damnificadas.

La composición del tema musical obedece a Jamalat, Alejandro Pututi y Pipo Música y cuenta con las voces de los hondureños Polache, Dj Sy, Rodolfo Bueso, Alexa Ferrari, Sherry & Sheila, Mr. Yambo, Eduardo Umanzor, Chia Casanova, Natalia Genie, Di Brasco, Maynor MC, Carlos Vindel, Victoria Lupi.

También unen sus voces al proyecto la cantante guatemalteca Camila Orantes y el salvadoreño Neda; son 30 talentos, entre compositores, productores músicos, cantantes, directores audiovisuales, creativos y publicistas quienes hicieron realidad el proyecto.

+Samantha Velásquez, reluciente y estilizada, al regresar a la TV tras embarazo (FOTOS)

+Cantante Selena Lee pondrá a bailar a todos en Teletón Honduras

La melodía cuenta con el talento de grandes productores como Sebastián de Peyrecave (Alejandro Sanz, Fonseca, Kany García, Chayanne, Marc Anthony, Chris Cornell, Danna Paola) & Trooko (Residente, Bad Bunny, Ricky Martin). Además de Oliver Martínez, así mismo los ingenieros de grabación Fuad Handal Katimi y Skai Peñalva, con el aporte especial de Abeldidit.

El audiovisual estuvo a cargo de DirectorGuty de Filmar Ideas (Honduras) con asistencia de HTW Visuals (Honduras) y Hazeem Velásquez de Retrathos (Miami) y el video musical muestra una narrativa de imágenes de las zonas afectadas del país, junto a tomas de los artistas durante el proceso creativo de la canción mientras grababan en el estudio.

Escucha "Me levanto otra vez" aquí

TAMBIÉN: Los 15 looks más elegantes de Alejandra Rubio, excentralista y presentadora