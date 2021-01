El emotivo mensaje de Lady Gaga tras la investidura de Joe Biden

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Tras tener el honor de entonar el Himno Nacional de Estados Unidos durante la investidura de Joe Biden como nuevo presidente del país norteamericano, Lady Gaga -quien lo apoyó desde la campaña- decidió escribir un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La cantante acudió al evento que se realizó frente al Capitolio, con una enorme sonrisa y con una interpretación apasionada dio inicio al evento en el que Biden se convirtió en presidente número 46 de Estados Unidos.

Gaga dirigió su escrito a todos los estadounidenses, sin distinción de preferencias políticas y aseguró: "Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio".

La publicación fue hecha en su cuenta de Instagram y la acompañó con una fotografía en donde se le observa dentro del Capitolio y con la cabeza inclinada en una postura de oración.

