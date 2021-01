Honduras, uno de los países más rezagados en la compra de vacunas

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- A nivel de Centroamérica, Honduras es uno de los países más rezagados en la gestión y compra de vacunas para combatir la pandemia del covid-19, constató EL HERALDO.

Aunque las naciones más desarrolladas así como las potencias mundiales buscan agenciarse la mayor cantidad de dosis de inmunización en beneficio de su población, en Honduras la administración sigue explorando alternativas para adquirir de forma más expedita las vacunas de parte de las farmacéuticas certificadas en el exterior.

A partir del 21 de abril próximo vendría al territorio nacional el primer lote de las 1.4 millones de dosis obtenidas en el marco del contrato suscrito entre el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con la empresa AstraZeneca.

Mientras que mediante el mecanismo internacional Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se tendrá acceso como donación a un 20% de vacunas que permitirían inmunizar a más de 1.8 millones de personas. No obstante, se desconoce la fecha en la que arribarán estas dosis y todo apunta que será hasta el segundo semestre de este año.

Casi 135,000 casos positivos y más de 3,360 muertes por coronavirus se reportan a la fecha en el país, donde hay un repunte de afectados que tienen al borde del colapso el sistema hospitalario público, incluyendo las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

La titular del Consejo Económico de América Latina (CEAL) y expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Aline Flores, consideró que este rezago implica “más vidas en riesgo, no poder arrancar la reactivación de la economía, no recuperar empleos perdidos, no poder competir con países del área que ya estén inmunizados y, sobre todo, implica mayor estrés y daño a la salud mental de la población”.

Situación regional

Costa Rica fue el primer país de la región no solo en adquirir sino también en conseguir vacunas contra el covid-19.

Desde el 23 de diciembre de 2020, esta nación ha recibido un total de 104,325 dosis desarrolladas por Pfizer y BioNTech, las cuales están bajo la custodia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Más de 29,000 ciudadanos ya fueron inmunizados en tierras ticas, según una fuente oficial.

La compra de 7.4 millones de vacunas para hacerle frente al coronavirus está gestionando Nicaragua, proyectando inmunizar a más de 3.7 millones de habitantes (55% de la población) en la primera fase. El gobierno nicaragüense prevé tener acceso a tres vacunas: la de farmacéutica Moderna y la de Universidad de Oxford al igual que la Sputnik V de Rusia.

En el caso de El Salvador el personal de salud se prepara para la llegada de las dosis que permitirán inmunizar a su gente, recibiendo las capacitaciones requeridas.

Un convenio con AstraZeneca para el suministro inicial de dos millones de vacunas alcanzaron las autoridades salvadoreñas a finales de noviembre de 2020, pero no se precisa cuándo les llegarán para empezar con el proceso de inmunización.

Hasta el próximo 29 de enero el mecanismo Covax informará al gobierno de Guatemala acerca del calendario de distribución de las dosis que les permitirá a sus pobladores inmunizarse contra el covid-19.

A finales del pasado año este país tramitó 3.3 millones de vacunas y con una iniciativa legislativa se pretendía la compra directa de 2.5 millones de dosis más. República Dominicana confirmó el lunes la compra de 20 millones de dosis para su población.

