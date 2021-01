En pandemia y sin Trump: La atípica toma de posesión de Joe Biden  

Por la pandemia no habrá invitados y en su lugar instalaron banderas. AFP.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La toma de posesión de Joe Biden será bastante atípica, no solo por la pandemia del covid-19, sino por la crisis política que atraviesa Estados Unidos.



Conocida por ser una fiesta nacional, la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos se hará con la capital bajo estado de alarma y blindada ante la amenaza de actos violentos de seguidores de Trump.

Joe Biden tomará juramento de su cargo junto a Kamala Harris en el exterior de la Casa Blanca, con una reducida lista de invitados que se limita a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado.



Este año no habrá desfile por la Constitution Avenue ni habrá público en la explanada del National Mall debido a la pandemia, en su lugar instalaron banderas.

Extreman seguridad

Luego del asalto al Capitolio, la Guardia Nacional ha extremado las medidas para evitar un nuevo incidente.



Se estima que más de 20,000 soldados de la Guardia Nacional defenderán el complejo del Capitolio junto a varios miles de policías locales, el FBI y hasta el Servicio Secreto.



Además, cientos de soldados estarán desplegados por los alrededores. Cabe destacar que la polarización en la que se encuentra el país por la crisis política mantiene a la Guardia Nacional en alerta.

Actos virtuales

Esta atípica ceremonia será protagonizada por los invitados especiales: Lady Gaga, quien cantará el himno nacional y Jennifer López, quien también tendrá un participación en el evento musical.



Durante la investidura se llevará a cabo un programa de televisión presentado por el actor Tom Hanks.

El programa es una sustitución de las celebraciones que habitualmente se dan en persona y también contará con las actuaciones de Bon Jovi, Justin Timberlake y Demi Lovato.

Desaire en la inauguración

Trump, el primer presidente en perder la reelección desde que George H.W. Bush fuera reemplazado por Bill Clinton en 1993, también será el primer expresidente en rehusarse a asistir a la toma de posesión de su sucesor en un siglo y medio.

El miércoles partirá temprano hacia Florida para beneficiarse de los privilegios de los viajes presidenciales hasta el último minuto.

El Marine One lo llevará de la Casa Blanca a la Base Conjunta Andrews para tomar el Air Force One, el avión presidencial que a partir del mediodía ya no podrá usar.

Según una información de Bloomberg, Trump está organizando una despedida militar para sí mismo en Andrews a la que asistirá una multitud.

Biden prestará juramento hoy al mediodía, con lo que terminará la presidencia de Trump y Estados Unidos pasará página a algunos de los años más disruptivos y divisivos que ha sufrido desde la década de 1960.