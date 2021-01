Isabel Zambrano sobre Diego Vázquez: "es detallista y romántico"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Isabel Zambrano y Diego Vázquez están más enamorados que nunca, así lo dejó ver la presentadora durante una entrevista en el programa Chispeando con Ángel Guity en la que habló sobre su relación con el entrenador del Motagua.



"De mi vida privada no me gusta hablar, pero estoy contenta feliz, estoy enamorada, tengo mucho amor, me quiere mucho, me ama, hay mucho romanticismo. Estoy feliz, soy una persona feliz en todos los aspectos de mi vida y sentimentalmente lo estoy, estoy comprometida, feliz", dijo al referirse al argentino.



Además confesó que "fue el deporte lo que nos unió", ya que al desenvolverse en el mismo mundo deportivo coincidieron.

Alejada de escándalos

La presentadora reconoció que no es muy dada a publicar su vida privada en las redes sociales. "Voy a explicar porque hablo poco sobre mi vida privada; de hecho hay pocas personas que conocen quiénes han sido mis novios, si tengo, si no tengo. Veo muchas parejas que pasan publicando su vida en redes sociales de que se aman, que se adoran y a los dos o tres meses se están matando, se divorcian, se están odiando, se tiran".



"Guardo mucho eso porque en mi trabajo quiero que la gente me conozca por lo que yo hago y no por ser la novia de X o Y persona, siempre me he enfocado en que quiero que la gente me conozca por Isabel Zambrano la que trabaja en deportes, la periodista deportiva, la presentadora y no por otros temas, por eso no me gusta mucho hablar de mi vida, pero no es porque no lo quiera o porque me de pena o que no lo quiera decir", explicó.

La presentadora hondureña reveló además la razón por la que ahora no suele postear tantas fotos como cuando se dedicaba al fitness.



"Son etapas en la vida, hace 10 años tenía 20, a mí que no me venga a decir una mujer que no le gusta que un hombre le diga 'mi amor, que linda estás' ser el centro de atención, hace diez años me encantaba eso, hoy estoy en otra etapa de mi vida y es más respeto, más enfocada en mi profesión", dijo.

¿Cómo es Diego?

Sobre Diego dijo que es detallista, romántico y que ella se encuentra enamorada y aunque no confirmó ni descartó planes de boda dijo que "toda mujer sueña con casarse, tener hijos, que sea Dios quiera, ahora iniciaré una maestría en línea, mi enfoque es mi trabajo, pero no puedo decirte que hay planes de boda.

Vea aquí la entrevista completa: