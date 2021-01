Optimismo en Honduras por la llegada de Joe Biden a la presidencia de EEUU

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las promesas realizadas en campañas por Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, mantiene el optimismo en Honduras especialmente al hablar de los temas migratorios, aunque por ahora son solo eso.

A un día de la toma de posesión, EL HERALDO analiza con ayuda de excancilleres y expertos en temas internacionales el panorama y los cambios que se podrían generar en la relación entre Estados Unidos y Honduras.

Los puntos coincidentes entre los estados son la lucha contra el narcotráfico, tráfico de personas y tráfico de armas, por lo que la cooperación está garantizada y debería aumentar. Otros temas como la migración irregular y sus causas deberán pasar por mesas de negociación, donde se espera el apoyo prometido por Biden con la regularización permanente de 11 millones de personas, incluidos tepesianos y “dreamers”, más el apoyo económico para atacar de raíz las causas de las salidas.

Para Guillermo Pérez Cadalso, excanciller de Honduras, hay temas puntuales en que ambos países tienen intereses en común.

“Hay coincidencia entre ambos estados en los temas enfocados en la seguridad, efectivamente la lucha contra el narcotráfico seguirá, porque es de interés mutuo, inserto en la política exterior, lo mismo el combate al tráfico de personas, tráfico de armas, en esos puntos seguirá el área de cooperación, porque incluso interesa más a Estados Unidos”, argumentó Cadalso.

En contraparte, el excanciller explicó que hay áreas en que se deberá buscar negociación y puntos comunes, como por ejemplo la migración de personas de los países del Triángulo Norte.

Cadalso recordó que el mandato de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, fue terrible para la migración con “un afán discriminatorio, especialmente para los países latinoamericanos con insultos y tratamientos que no eran congruentes con los derechos humanos de los migrantes”.

El excanciller explicó que las promesas realizadas por Biden en campaña deben analizarse bien, para no fomentar o alentar con falsas expectativas, pero sí se entiende que habrá una migración más humana, atacando de raíz las situaciones que originan que las personas salgan del país. “Entre ellas la falta de oportunidades, inseguridad por las pandillas, pero ojo, eso no quiere decir que habrá puerta abierta en Estados Unidos para los migrantes, algunas personas sin mayor conocimiento creen que cualquiera va a entrar y la verdad es que tendrán que someterse a la rigurosidad que todo estado soberano tiene en cuanto al ingreso de extranjeros”.

Foto: AFP



El TPS

Cadalso recordó que hay mucha expectativa con el tema del Estatus de Protección Temporal (TPS) y los “dreamers” con una promesa de regularización permanente para 11 millones de personas. “Hay que ver hasta qué punto el Ejecutivo puede hacer eso sin la intervención del Legislativo, porque 11 millones es de considerar y debe ser advertido en nuestros países de no estimular la falsa idea de tránsito”.

Destacó que se proyecta más cooperación a los países del Triángulo Norte para evitar con empleos la ola de migrantes por la falta de oportunidades, pero falta mucho por trabajar y negociar, incluyendo todos los países afectados y México como país de tránsito.

Carlos López Contreras, excanciller de Honduras, explicó a EL HERALDO que la relación de Honduras con Estados Unidos en el pasado ha estado marcada por sobresaltos por las expresiones emitidas por el presidente saliente Donald Trump, pero se espera que con la llegada de Biden exista un trato más convencional, “más como ha sido la relación entre los estados, sin incurrir en expresiones ofensivas”.

Contreras destacó la experiencia de Biden en la política y manejo de asuntos internacionales, por lo que la expectativa es que la relación con Honduras sea más intensa y con mucha colaboración, en el marco de la visión de ellos no ven a un país como aislado sino en un sentido regional. Recordó que la última vez que estuvo como vicepresidente, Biden buscaba una estabilización de la región en el Triángulo Norte y espera que eso pueda prosperar “porque desde que se anunció eso, no se cristalizó en desembolsos ni cooperación real”. Destacó que la lucha para combatir el narcotráfico, criminalidad, extorsión y depuración policial ha sido un esfuerzo con recursos propios del gobierno, “Estados Unidos ha estado acompañando, saludando eso, pero en realidad los desembolsos no se han producido porque la cooperación de ellos se orienta a las agencias que tienen en Honduras”.

Contreras espera un impacto positivo con el nuevo gobierno, de más cooperación. Recordó que Estados Unidos lleva como 40 años en la base de Palmerola como huéspedes “porque no han pagado absolutamente nada, Honduras no cobra por uso de instalaciones militares a un país amigo”.

Explicó que hay mucha expectativa con flexibilidad en temas migratorios, especialmente con los “dreamers” y tepesianos, “con una actitud más benéfica”.

Para el analista internacional Raúl Pineda, las cosas van a cambiar, “mientras los últimos gobiernos no han prestado atención a Latinoamérica, el presidente Biden ha viajado 16 veces con un panorama más claro sobre la situación real de los países”. El experto explicó que se espera que la nueva administración ponga su visión en las causas que fomentan la migración irregular que podría derivar en nuevas posiciones.

Foto: AFP



“La primera acción que se verá está orientada al rompimiento de los nexos políticos con figuras ligadas a la corrupción de Honduras, con una masiva cancelación de visas, aumentarán las extradiciones y la ayuda va a verse tremendamente condicionada”, argumentó.

Recordó que del último aporte que se ofreció para el Triángulo Norte, 40 millones de dólares fueron trasladados al gobierno de Guaidó en Venezuela, lo que refleja el poco interés de la administración anterior, “en Estados Unidos hay una tendencia de generar una libre migración conectada con el libre mercado, un grupo que ve en la migración sin restricciones una solución para el problema económico de las empresas, el panorama es esperanzador para nuestros países”.