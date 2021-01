Pandemia, amenaza de disturbios y seguridad: las diferencias de la toma de posesión de Biden

DELAWARE, ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden tomará posesión de su cargo como 46º presidente de Estados Unidos en un ambiente completamente atípico, por un lado la pandemia del covid-19 y por otro las tensiones provocadas por el mandatario saliente que rehusó hasta el último momento aceptar su derrota.



La transferencia de mando ha sido considerada tradicionalmente en Estados Unidos como una fiesta democrática, con una asistencia multitudinaria. Esta vez las cosas serán diferentes.

Pero ¿Cuáles son esas diferencias que habrán en la investidura de Biden en comparación con sus antecesores?

Pandemia condiciona toma de posesión

El covid-19 registra su momento más severo en Estados Unidos, con cifras récord de nuevos contagios confirmados y muertes.

En circunstancias normales, Washington DC vería a cientos de miles de personas acudir en masa a la ciudad para presenciar la toma de posesión, inundando el National Mall y ocupando todas las habitaciones disponibles de los hoteles.



Se estima dos millones de visitantes llegaron a la capital estadounidense cuando el presidente Obama asumió su primer mandato en 2009.



Pero este año, el tamaño de la celebración será "extremadamente limitado", según ha dicho el equipo de Biden, que ha instado a los estadounidenses a evitar viajar a la capital.

Biden y Harris seguirán prestando juramento frente al Capitolio, en un lugar con vista a la icónica explanada del National Mall (una tradición que comenzó con el presidente Ronald Reagan en 1981), pero los puestos para observar la ceremonia que se habían instalado a lo largo de la ruta del desfile están siendo retirados.



Gran parte del parque del National Mall de 3,2 km de largo también estará cerrado al público.

Dispositivo de seguridad ampliado

Por lo general, las tomas de posesión presidenciales requieren grandes despliegues de seguridad. Esa exigencia se hace más importante ahora, después de que una turba de seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero.



El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) advirtió sobre protestas armadas en los capitolios de los estados y en Washington DC en los días previos a la ceremonia, lo que llevó a los funcionarios a aumentar la seguridad y cerrar grandes sectores de la ciudad.



En una evaluación conjunta realizada por esa agencia y por el Departamento de Seguridad Nacional se justifica el aumento de medidas para evitar ataques de terroristas internos, quienes "suponen la amenaza más probable" a la toma de posesión.



El Pentágono anunció un incremento hasta 25,000 en el número de efectivos de la Guardia Nacional que podrán ser desplegados para la toma de posesión de Biden.

Un ensayo de la ceremonia que estaba previsto para el domingo fue pospuesto y reprogramado para este lunes debido a preocupaciones de seguridad, según informó el sitio web Político.



La capital estadounidense se encuentra en estado de emergencia, por una orden que emitió la alcaldesa Muriel Bowser ante los disturbios en el Capitolio, y permanecerá así hasta la toma de posesión



Bowser advirtió este viernes que el sitio donde se realizará la ceremonia no es el único lugar que ha sido objeto de amenazas en línea. Y aunque Biden ha insistido en prestar juramento en un espacio abierto, como es tradición, la asistencia se reducirá.

Trump no asistirá a la ceremonia

Es una costumbre que el presidente saliente presencie la juramentación de su sucesor, lo que en ocasiones puede hacer de la ceremonia algo incómodo. Este año, será una incomodidad distinta: el presidente saliente no se presentará.



"Para todos los que han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero", tuiteó Trump el 8 de enero.



El mensaje fue divulgado poco después de que el mandatario se comprometiera con una transición de poder "ordenada" a un "nuevo gobierno" y eso es lo más cerca que ha estado de reconocer públicamente el triunfo de Biden.



Algunos de sus partidarios ya habían dado un paso más, planeando una "segunda toma de posesión" virtual para Trump el mismo día (y hora) en que Biden asume el cargo. Más de 68,000 personas han dicho en Facebook que asistirán al evento en línea para mostrar su apoyo a Trump. El vicepresidente Mike Pence, sin embargo, ha dicho que sí asistirá a la ceremonia oficial.



Solo tres presidentes -John Adams, John Quincy Adams y Andrew Johnson- han optado activamente por no participar en la juramentación de sus sucesores, algo que no ha hecho ningún mandatario en el último siglo.