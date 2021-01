A casi cuatro días de haber salido de Honduras, miles de migrantes continúan varados en la comunidad de Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. A algunos, la parada obligatoria les ha ayudado a recobrar la fuerza física, pero la tensión frente a los cercos policiales que no dan el brazo a torcer, los debilita emocionalmente. Aún así, permanecen al pie de la bandera, pues afirman que volver no es una opción. Fotos: AFP (18/01/2021 - 09:17 AM)

