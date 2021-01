Así ve el mundo la caravana migrante que salió de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde 2018, la mirada internacional en temas migratorios se posó sobre Honduras, cuando el país ocupó los principales titulares luego -de que por primera vez- sus ciudadanos protagonizaran una numerosa caravana que buscaba llegar a Estados Unidos.

Los hondureños siempre habían migrado, pues consideran al país norteamericano una opción para trabajar y enviar remesas a sus familiares, pero en aquella ocasión sorprendió el enorme éxodo que avanzaba por las carreteras asegurando que huía de la pobreza, inseguridad y falta de oportunidades.

VEA: Dolorosos e impactantes videos de la caravana de hondureños migrantes



Casi tres años después -exactamente en el inicio del año 2021- las imágenes se siguen repitiendo y el pasado jueves miles de hondureños partieron de su patria para intentar alcanzar "el sueño americano".

La ruta trazada es hacia Guatemala, México y posteriormente Estados Unidos, pero en el camino han tenido que sortear varios obstáculos como los retenes policiales y militares, donde les exigen portar sus documentos en regla y una prueba con diagnóstico negativo para el covid-19.



Esta mañana se reportó que los migrantes hondureños lograron romper uno de los cercos policiales para avanzar por el país vecino de Guatemala, sin embargo, muchos fueron detenidos y regresados a su país natal.

Sobre todos estos acontecimientos han reportado los medios internacionales, quienes se mantienen expectantes a cada instante.

ADEMÁS: Niños, discapacitados y ancianos, los otros integrantes de la caravana

New migrant caravan leaves Honduras in pursuit of American dream #AFP https://t.co/4bkIyOXoHu

? Orlando Sierra pic.twitter.com/ltqD2bmPza