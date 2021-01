"De una vez", el nuevo tema de Selena Gómez en español

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-"De una vez" es el nuevo sencillo que Selena Gómez lanzó en español. En solo tres días acumula más de 15 millones de visualizaciones en YouTube.

“Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí“, comentó la artista de 28 años.

La canción fue producida por el artista puertorriqueño Tainy y su empresa NEON16. A criterio de los expertos, es una canción -con base de reguetón- que celebra la fuerza femenina.

“Ya no duele como antes, la herida de tu amor sanó, de una vez por todas, soy más fuerte sola”, dice un fragmento del popular tema que encantó a los fans.

Otros temas en español

Esta no es la primera vez que lanza una canción en español. Entre las más populares destacan Un año sin lluvia y Dices.

Esta no es la primera vez que Selena Gomez y Tainy combinan sus talentos. Los artistas colaboraron en I Can´t Get Enough, su éxito de 2019, con J Balvin y Benny Blanco. La artista también trabajó con Ozuna y Cardi B en Taki Taki, la canción de 2018 en la que también participó DJ Snake.

¿Qué dijeron los fans?