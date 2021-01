Suyapa Molina sobre cobro de energía en hospital móvil: "no podemos asumir ninguna responsabilidad"

El Hospital Escuela aún no ha asumido la administración del hospital móvil por ende la factura por 587 mil lempiras en consumo energético, que le fue remitido a El Tórax, tampoco sería asumido por el HE.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Hospital Escuela tampoco estaría dispuesto a asumir el pago por la energía eléctrica consumida en el hospital móvil de Tegucigalpa, que hasta el momento no está en operación, así lo dejó ver este viernes la presidenta de la junta interventora del principal centro asistencial, Suyapa Molina.

Entrevistada por un canal de la capital, la profesional de la Medicina, detalló que "mientras el Hospital Escuela no reciba la administración del hospital móvil, no podemos asumir ninguna responsabilidad", dijo en referencia al oneroso cobro.



El hospital móvil de Tegucigalpa que esta semana sería entregado por la Secretaría de Salud al Hospital Escuela hasta el momento no está en funcionamiento, sin embargo ya genera millonarios gastos al Estado.

El jueves Nora Maradiaga, directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), denunció que recibió un recargo de 587 mil lempiras en la factura del consumo energético del centro asistencial que aún no atiende a pacientes con covid-19.

"Realmente nos extraña que nos estén cobrando, porque nosotros ni conocemos el hospital móvil, ni hemos pedido la administración del mismo", denunció Maradiaga ayer.

Entretanto, la interventora del Hospital Escuela recalcó que ellos no pueden asumir ese pago debido a que no ha existido un traspaso oficial de la nueva instalación sanitaria.

Molina aseguró que hasta este viernes no han recibido ningún oficio por parte de la Secretaría de Salud para que asuman el costo de dicha factura. El hospital móvil sería entregado al HE el pasado martes, pero la semana ya casi finaliza sin que se haya hecho el debido traspaso, mientras las salas de pacientes de covid-19 siguen saturadas de hondureños en búsqueda de atención médica.