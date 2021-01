¿Qué le preocupa a Kim Kardashian y Kanye West ante su inminente divorcio?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El divorcio entre la socialité Kim Kardashian y el rapero Kanye West estaría más cerca de lo que se piensa, según la prensa estadounidense. Además se rumora que a la pareja no le importa cómo será la repartición de su fortuna, sino el bienestar de sus hijos.



Una fuente le contó a la revista People que el mediático matrimonio de Hollywood ha centrado sus pensamientos en qué podría significar la separación para sus cuetro hijos North, de 7 años, Chicago, de 3, Saint, de 5, y Psalm, de 2.

VEA: ¿Quién es Jeffree Star, el gurú del maquillaje al que acusan del divorcio de Kim y Kanye?



Kardashian estaría preparando su divorcio porque -según la fuente- "su matrimonio no tiene remedio”.



“Kim ha superado el caos de Kanye, y en este punto solo quiere concentrarse en los niños y en su propia vida”, expresó el informante a la revista.



Asimismo, detalló que tras la separación, ella se quedará con los pequeños, pero "hará todo lo posible para que los niños tengan una gran relación con Kanye, simplemente no quiere estar casada con él”.

Viven separados

La semana pasada se informó que el rapero estadounidense y Kim Kardashian viven separados.



Desde hace meses, West, de 43 años, vive en Wyoming (oeste), y Kim Kardashian, de 40 años, sigue en California con sus cuatro hijos.

ADEMÁS: Actor de 'Mi pobre angelito' quiere remover a Trump de la película



La pareja, que se casó en Italia en mayo de 2014, es a menudo objeto de rumores sobre el fracaso de su matrimonio, el primero para el rapero y el tercero para Kardashian.



Los dos famosos participan en sesiones de terapia de pareja y no hay ninguna otra persona implicada en su separación, según la misma fuente.



Kanye West no ha ocultado sus trastornos bipolares. En julio, tras el anuncio de su candidatura para las presidenciales de Estados Unidos, en las que obtuvo 60,000 votos, hizo declaraciones incoherentes y publicó mensajes enigmáticos en Twitter, en los que sugirió que su esposa lo quería hacer internar en un hospital psiquiátrico.



También la acusó de haber tenido una relación con otro rapero, Meek Mill, quien desmintió esas palabras.



Kim Kardashian pidió entonces "compasión y empatía" para su marido y dijo que quienes "conocen a Kanye saben que sus palabras no siempre coinciden con sus intenciones".



El trastorno bipolar se caracteriza por la alternancia de períodos de exaltación y de depresión.

DE INTERÉS: La preocupante confesión de 'Río' de 'La Casa de Papel' entre lágrimas