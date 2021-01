La preocupante confesión de "Río" de "La Casa de Papel" entre lágrimas

MADRID, ESPAÑA.- El actor Miguel Herrán sorprendió a sus seguidores al dejar ver su desesperación por estar en un estricto confinamiento tras haber compartido directamente con una persona contagiada de covid-19.



El famoso actor, conocido como "Río" por su papel en "La Casa de Papel", dijo que los días que ha tenido que pasar encerrado han sido suficientes para "destrozarlo".



El español compartió dos fotografías, una cuando empezó el confinamiento y la segunda llorando.



"6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar, ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona", escribió Herrán.

En la misma publicación agregó: "Estoy bien, es solo una reflexión que quería compartir. Y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve".





Días atrás "Río" confesó que había estado cerca de una persona infectada. "A ratos pienso que esta vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción".



Hasta el momento el actor no ha dado positivo al coronavirus.