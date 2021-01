Un día entre la incertidumbre y el miedo en el triaje del CCI

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Meses atrás, el estacionamiento del Centro Cristiano Internacional (CCI) alojaba vehículos de feligreses, ahora alberga emociones, incertidumbre, miedo o alegría.

Todas derivan de sus nuevos inquilinos: el personal médico que, durante 24 horas continuas los siete días de la semana, busca salvar vidas detectando y atendiendo casos positivos de covid-19.

Para observar el funcionamiento del triaje, que desde el 20 de julio pasado al cierre de 2020 atendió a más de 24 mil capitalinos, un equipo de EL HERALDO pasó un día en sus instalaciones y observó que la afluencia de pacientes es como un reloj de arena, avanza sin parar durante tres turnos.

Esperanza

Uno de los primeros en llegar, al turno A (de 7:00 AM a 1:00 PM) fue “Mario”, temeroso por lo que adentro le esperaba, pero decidido a encontrar trabajo, se animó a salir de dudas y buscar asistencia en el triaje.

El reloj marcaba las 8:34 de la mañana cuando el joven con voz un poco tímida saludó al guardia, fue fumigado y caminó para sentarse en el área de admisiones. “Estoy desempleado y tengo que adjuntar en mis documentos la hoja que certifique que no tengo covid-19”, manifestó mientras esperaba.

Tras brindar sus datos y ser evaluado, el joven de 23 años pasó a una de las 50 sillas ubicadas frente a las 12 clínicas habilitadas.

Insumos Los triajes son abastecidos con medicamentos y pruebas para que brinden atenciones. Según autoridades sanitarias, la afluencia ha incrementado hasta un 60 por ciento en los primeros días del 2021.

El turno matutino se caracteriza por ser el de mayor afluencia ya que es la jornada donde se practican 75 pruebas PCR previamente programadas.

Mientras “Mario era atendido”, en las caras de la concurrencia seguía la incertidumbre que convertía los minutos en horas.

Pasadas las 9:10 el abarrotado lugar seguía recibiendo pacientes, pero Mario ya iba de salida. Aunque la mascarilla ocultaba su sonrisa, esta se reflejaba en sus ojos al saber que la prueba rápida resultó negativa.

“Estoy sano gracias a Dios y espero seguir así”, detalló mientras abandonaba el recinto.

Según la coordinadora del lugar, Milagro Ramos, solo el martes atendieron a 302 personas, y la positividad en pruebas rápidas fue del 35%, mientras que en las PCR en los días 7, 8 y 9 de enero fue del 95 a 100%.

Turno B y C

Así como “Mario”,otras 301 personas salieron de dudas, algunas esquivas por sus evidentes síntomas y otras confundidas por el impacto que genera estar dentro de las cifras positivas.

“Ángela” junto a su esposo espera ser atendida en el turno C para confirmar o descartar el covid-19 en su organismo.

Antes de las 7:00 de la noche, una pareja ingresó al lugar, por el cambio de turno la espera se prolongó unos minutos. Mientras aguardaban, su esposo caminaba por el lugar denotando impaciencia, entretanto “Ángela” explicó que unas terribles náuseas y cansancio la arrastraron hasta el triaje. “Para las pruebas rápidas solo nos pinchan el dedo, a mí me sacaron sangre del brazo, creo que me harán un hemograma, quizás es por que toda la vida he padecido de taquicardias”, reveló.

El coordinador del turno nocturno, Manuel López, explicó que es la jornada preferida para los que buscan ayuda y mayor anonimato. “La afluencia es mayor por las mañanas, por la noche es menor, pero vienen hasta grupos de familias completas, también recibimos pacientes graves”, mencionó. Abrazada por su compañero de hogar, la joven decidió no revelar el resultado de su prueba rápida.

Temor e incertidumbre

El panorama es el mismo en los seis triajes de la capital.

“Todos están a reventar, no es posible definir el lugar donde hay más atenciones, las variaciones en cado uno son mínimas, unos cinco o diez pacientes”, reveló Juan Carlos Guevara, coordinador de los triajes de la Secretaría de Salud.

Hasta el 9 de enero pasado, los centros de triaje contabilizan 206,600 atenciones. Entre la última semana del 2020 (7,787) y la primera semana de enero (12,378) hay un aumento de 4,591 atenciones, reveló el director de la Región Metropolitana de Salud (RMS), Harry Bock.

“Después del libertinaje, estamos pagando las consecuencias. Hasta el lunes 11 de enero habían 30,569 casos positivos en la capital”, advirtió...

