Expresidente Evo Morales da positivo a covid-19

LA PAZ, BOLIVIA.- El expresidente boliviano Evo Morales dio positivo al covid-19, confirmó este miércoles el senador del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) e influyente dirigente de los cultivadores de coca, Leonardo Loza.



Una primera versión de la noticia fue difundida por la Radio Kawsachun Coca (RKC), de la región del Chapare (centro), donde Morales tiene su cuartel general. El informe mencionó que al exgobernante (2006-2019) "se le detectó covid-19", pese a que el martes él mismo negó que hubiera contraído la enfermedad.

Loza también negó en la víspera que el exjefe de Estado tuviera covid-19, cuando comenzó a difundirse la noticia, pero el legislador y poderoso dirigente de los labriegos de la coca confirmó este miércoles la versión de la emisora RKC, después de conocer un reporte médico sobre la situación de Morales.



"Hasta que no hubiera un diagnóstico médico, no podíamos confirmar. Apenas los resultados dieron positivo, nosotros pusimos la información (en RKC) a conocimiento de la opinión pública", afirmó Loza, citado por el diario El Deber de Santa Cruz.



El senador del MAS, del que Morales es jefe indiscutido, remachó que "mientras no se confirme con criterios profesionales que alguien dio positivo al covid-19, no se puede adelantar y eso es lo que pasó con el hermano Evo Morales".

El expresidente, activo en Twitter, dijo la víspera: "Agradezco a periodistas responsables y medios serios que llamaron con preocupación por mi estado de salud".



Este miércoles el exgobernante no hizo mención a su salud en la red social, pero opinó sobre la compra por Bolivia de cinco millones de vacunas del laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford.



Desde la época en la que era presidente, Morales siempre fue esquivo y cauto a la hora de hablar sobre sus eventuales enfermedades.



El diario El Deber también informó en su página en Internet que el exmandatario estaba recibiendo atención médica en Cochabamba y que incluso contaba con galenos cubanos.

