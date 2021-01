Zonas de Honduras sin electricidad el jueves 14 de enero de 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En barrios, aldeas y colonias del Distrito Central, San Pedro Sula y San Nicolás, Santa Bárbara, habrá interrupción de la electricidad este jueves 14 de enero de 2021.



Así lo informó la Empresa Energía Honduras (EEH), quien explicó que sus cuadrillas instalarán equipos de protección y seccionamiento en las líneas de abastecimiento de los sectores.

"Las cuadrillas de EEH estarán realizando trabajos de mantenimiento en las zonas detalladas. Para realizar dichos trabajos y evitar daños mayores a futuro, se debe interrumpir el Servicio de energía Eeléctrica", detalló el consorcio. A continuación el listado completo:



DISTRITO CENTRAL (8:00 a 9:00 AM/3:00 a 4:00 PM)

Colonia Lara

Colonia San Carlos

Hospital San Felipe

Instituto Nacional del Torax

Barrio San Felipe

Zona Industrial Los Próceres

El Pani

Colonia La Campaña

Instituto San José del Carmen

Colonia Matamoros

Asilo de Ancianos

Repostería El Hogar

Comercial Lomas del Bulevar

Barrio El Edén

Barrio El Bosque

Colonia Brisas del Picachito

Colonia Viera

Casamata

Reparto Abajo

Barrio Reparto Arriba

Colonia Canaán

Colonia Guillén

Colonia Marichal

Colonia Bolívar

Colonia Villas del Río

Colonia Santa Rosa

Colonia Suazo Córdova

Colonia Mejía

Cines Aries y Tauro

Parque Finlay

Centro de Salud

Colonia La Reforma

Barrio Manchen

Embajada de Estados Unidos

Avenida La Paz

Supermercados Más X Menos

Barrio San Pablo

Mercado San Pablo

Marina Mercante

Barrio Guanacaste

Canchas de Basketball por Escuela José Cecilio Del Valle

Polideportivo Instituto San José del Carmen

Bulevar Morazán

Centro Comercial Los Castaños

Honduras Sport

Hondutel

Edificio Monte Carlos

Lomas Del Guijarro

Embajada de Italia

Casa del Señor Golsten

Condominio Las Marías

Barrio San Carlos

Clínicas Medicas

El Parlasen

Colonia Las Minitas

Parte de Castaño Sur

Centro Comercial Los Castaños

La Palmira.



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Nova Honduras

Cementera Argos

Puerto Enecan

Hospital San Lorenzo

San Lorenzo Centro

Empacadora San Lorenzo

Barrio Alto Verde

Barrio Mongoyano

El Tular

Agua Fria

Nagarejo

Empacadora de Melon Santa Rosa

Proyecto Ecologico Zacate Grande

Coyolito

Larvipac

Ciudad de Amapala

Batallon

Base Naval de Amapala



SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA (8:30 AM a 4:00)

Guayabitos

Santa Cruz

La Cuchilla

San Manuel del Triunfo

El Descansadero

El Paso de Los Alapas

Cruz Grande

El Rersumidero

Choloma

El Porvenir

Linderos

Aldea Los Bu

Junta de Quebrada

Los Pinos

El Naranjo

Zapotillo

Rio Frio

Agua Buena

La Haciendita

Quebrada Honda

Resumideros

Las Flores

Lempa

San Pedrito

San Rafael

San Pedrito

Berlin

Buená Vista

Talanga

Nueva Victoria

RÍo FrÍo

Pacayal

Ceibita

Resumideros

Hierba Buena

Lagunitas

Alto Grande

El Campesinado

El Yeso

El Portillito

Los Llanitos

Camalotes

El Campo

Candelaria

Los Bu

San Manuel del Triunfo

El Volcan, Los Dantos

El Tular

Cablotales

Lempira

San Bartolo

El Naranjito

Hidrogeneradora Pencaligue



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00)

Arenales

Colonia San Sebastián

Aldea Cablotales

Colonia San Vicente de Paul

Colonia Callejas

Colonia Jesús González

Colonia La Pedroza,

Parque Arqueológico Currusté

Industrias Rica Sula

Fábrica Postelsa

Gasolinera American

Luzmetal

Lear Corporation

Hondeldisys

Palma Real II Y III

Fábrica Postelsa

Lear Calpules

Hondeldysis

Central de Ingenios

Gasolinera Uno El Triángulo

Villa Dulce Hogar

Colonia Quintas El Dorado

Reparto Los Ángeles

Colonia Reparto La Esperanza

Colonia Rivera Hernández

Colonia Sinaí

Colonia Central

Colonia Brisas del Sauce

Zip Saint Andrews

Colonia 6 De Mayo Sur

La Cuchilla

Santa Marta

La Montañita Sur

La Frontera.

