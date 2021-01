Shakira vende el 100 por ciento de su catálogo de canciones

The Board of Hipgnosis Songs Fund Limited, una compañía británica de inversión, adquirió el 100% de los derechos de autor de las canciones de la superestrella colombiana. Foto: Agencia AP.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Shakira es la artista más reciente que vende su catálogo de canciones. La superestrella colombiana le vendió toda su música a una compañía británica de inversión, según un acuerdo anunciado el miércoles.



Hipgnosis Songs Fund dijo que adquirió el 100% de los derechos de autor e ingresos por intereses de las 145 canciones escritas por Shakira, que incluyen éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “La tortura”, “She Wolf” y “Waka Waka”. No se revelaron los términos del acuerdo.

Shakira, quien grabó su primer álbum a los 13 años, debutó en 1991 y desde entonces ha vendido más de 80 millones de discos. Esto la convierte, según Hipgnosis, en la artista latina femenina más exitosa de todos los tiempos.



“Paso a paso, esta increíble mujer de Colombia se ha vuelto una de las personas más famosas e influyentes del mundo. Lo que nadie debe dar por sentado es que es una de las compositoras más serias y exitosas de los últimos 25 años, al haber escrito o coescrito virtualmente cada canción que ha grabado”, dijo Merck Mercuriadis, fundador de The Family (Music) Limited and Hipgnosis Songs Fund Limited, en un comunicado. Calificó a Shakira como “la Reina de la Música Latina”.



La ganadora de tres premios Grammy y 12 Latin Grammy, entre muchos otros reconocimientos, saltó a la fama internacional con su álbum de 1995 “Pies descalzos”, del que se desprendió el éxito “Estoy aquí”, y a éste le siguió “Dónde están los ladrones”, que encabezó la lista de discos latinos de Billboard durante 11 semanas e incluyó los éxitos “Ciega, sordomuda” y “Tú” .



En 2001 debutó en el mercado anglo con el álbum “Laundry Service”, que vendió más de 13 millones de copias a nivel mundial, y en 2005 lanzó “Fijacion oral, Vol. 1” y su versión anglo, “Oral Fixation, Vol. 2”, ambos grandes éxitos internacionales.

“Ser una cantautora es un logro que considero igual o quizás más grande que ser una cantante y artista”, dijo Shakira en un comunicado. “A los 8 años — muchos antes de que cantara — escribía para encontrarle sentido al mundo. Cada canción es una reflexión de la persona que era en el momento que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no sólo me pertenece a mí sino a aquellos que también la aprecian”.



“Sé que Hipgnosis será un hogar maravilloso para mi catálogo — y estoy feliz de asociarme con esta compañía liderada por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es una aliada para compositores de todas partes que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones”, agregó la artista.



Entre otros logros, su sencillo de 2009 “She Wolf” se certificó platino en Estados Unidos y al año siguiente lanzó la canción de la Copa Mundial de Fútbol “Waka Waka (This Time For Africa)”, que encabezó las listas de popularidad alrededor del mundo.



El año pasado encabezó junto Jennifer López el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, uno de los espacios más codiciados para cualquier artista en Estados Unidos.



El anuncio de la adquisición de Hipgnosis del catálogo de Shakira llega una semana después de que se conociera que Neil Young le vendió a la compañía el 50% de su música, y un mes después de que Bob Dylan le vendiera los derechos de sus más de 600 canciones a Universal Music Publishing Group.

