Cámara de Representantes insiste en juicio político contra Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos continuó el martes con su pretensión de llevar al presidente Donald Trump a juicio político por el ataque contra el Capitolio, y sólo se tomó un momento para intentar persuadir al vicepresidente Mike Pence de destituirlo primero.



Trump no mostró remordimiento y afirmó que la “tremenda ira” en el país es a causa del juicio político.



Trump, cuyo mandato concluye la próxima semana, está a punto de convertirse en el único presidente en la historia del país en pasar dos veces por un juicio político. Actualmente, el cargo en su contra es por su retórica incendiaria en un mitin previo a los disturbios en el Capitolio, incluso aunque muchos republicanos todavía defienden las falsedades que propagó sobre fraude electoral.



Sin embargo, tres republicanos anunciaron que votarían a favor del juicio político a Trump.



“El presidente de Estados Unidos convocó a esta turba, reunió a la multitud y encendió la llama de este ataque”, dijo la representante republicana Liz Cheney en un comunicado. “Nunca ha habido una traición mayor por parte de un presidente de Estados Unidos a su cargo y a su juramento a la Constitución.”



Los representantes John Katko y Adam Kinzinger también dijeron que votarían para llevar a Trump a juicio político.



Los legisladores también se preparaban para más actos violentos antes de la investidura del presidente electo Joe Biden el 20 de enero.

“Todos nosotros tenemos que hacer algo de introspección”, dijo el representante Jamie Raskin, un demócrata, mientras pedía un cambio de opinión entre colegas que todavía apoyan a Trump.



Mientras tanto, Trump advirtió a los legisladores que no siguieran con el juicio político e insinuó que era el intento de destituirlo lo que dividía al país.



“Continuar por este camino, creo que causa tremendo peligro para nuestro país y causa tremenda ira”, dijo Trump.



En sus primeros comentarios a la prensa desde los violentos hechos de la semana pasada, el presidente saliente no expresó condolencias por quienes murieron o resultaron lesionados y sólo dijo: “No quiero violencia”.



La Cámara de Representantes presionó al vicepresidente Mike Pence y al gabinete para que destituyan a Trump de forma más rápida y segura, advirtiendo que era una amenaza para la democracia en los pocos días que quedan de su presidencia.



Se prevé que la Cámara de Representantes apruebe una resolución en la que exhorte a Pence y al gabinete a invocar la 25a Enmienda de la Constitución para declarar al presidente incapaz de servir. No se prevé que Pence, quien estuvo entre quienes tuvieron que buscar refugio durante el ataque, tome dicha medida.



Después de eso, se presume que la Cámara de Representantes avance rápidamente hacia el juicio político el miércoles.



Trump enfrenta un solo cargo — “incitación y sublevación” — en la resolución de juicio político después de la incursión nacional más grave y letal en el Capitolio en la historia del país.