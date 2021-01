Cuatro escándalos que salpicaron el mandato de Donald Trump

Desde antes de tomar su posición siempre tuvo ese alto perfil mediático por su manera confrontativa de asumir algunas acciones, esta característica no cambió en los cuatro años de su gobierno. Foto: AP

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Desde que Donald Trump salió victorioso en las elecciones de 2016 algo en la Casa Blanca cambió: en el nuevo gobierno se avecinaban muchas polémicas y controversias.



Desde antes de su investidura el magnate ya se perfilaba como un mandatario mediático por su manera confrontativa de enfrentar algunas acciones; la sorpresa es que esta característica no cambió durante todo su gobierno.

Sus redes sociales fueron usadas para maldecir, escandalizar y arremeter contra los medios de comunicación, sus opositores o cualquier persona que le llevara la contraria. Siempre estuvo coludido en escándalos políticos y dilemas judiciales.



A continuación los escándalos más mediáticos de Trump:

1. El Presidente de los apodos

En su cuenta de Twitter publicaba críticas en sentido despectivo y burlesco contra sus rivales, otros mandatarios a nivel internacional y aliados que dejaron de serlo. A su rival reciente en las elecciones pasadas, Joe Biden, le apodó "dormilón", a la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la tildó de "nerviosa", al exjefe de FBI, James Comey, le dijo "resbaladizo" y el líder de Corea del Norte, Kim Jong- un, lo denominó "pequeño hombre cohete".



Tampoco los migrantes se libraron de sus burlas, ya que en varias ocasiones los definió como "delincuentes y violadores", al covid-19 también lo nombró "virus chino" y a los trabajadores de la salud que hacían el llamado a tomar conciencia por la alarma de los brotes los tildó de "idiotas".

2. La trama rusa

Anunciada por el entonces director del FBI, James Comey, este fue uno de los escándalos políticos que tuvo que afrontar Trump.

Las acusaciones establecieron que hubo una conspiración entre los miembros de su campaña y Moscú para mermar a la rival demócrata Hillary Clinton. Este episodio le costó el puesto a James Comey y desencadenó la furia del presidente Trump, quien aseguró que la investigación solamente era una "cacería de brujas".



Luego asignaron a un fiscal para que siguiera con la investigación y se comprobara o descartara lo que Comey había dicho. Este proceso se abordó con más de 2,800 citas judiciales, imputaciones a 34 personas y condenas a ex colaboradores de Trump, siendo el más afectado el exjefe de su campaña, Paul Manafort.



Aunque la investigación reveló una reunión entre el hijo de Donald Trump y una abogada rusa en el informe final no se incluyó como prueba directa.

3. El tercero a juicio político

En 2019 se le abrió un juicio político por presuntas presiones del mandatario ucraniano para investigar a Biden y su hijo. El detonante de este escándalo se dio cuando un informante dio a conocer que había escuchado una llamada entre el presidente Trump y el de Ucrania donde le pedía que investigara si Joe empleó influencias para lograr el cierre de una pesquisa contra la empresa de gas Burisma en Ucrania en la cual empleaba su hijo.



Luego de esta delcaración, Trump dio acceso y divulgó las transcipciones de las llamadas que calificó estaban "perfectas".





En la Cámara de Representantes se le abrió la investigación y reveló que la Casa Blanca retuvo 400 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, dinero que fue aprobado por el Congreso y que posteriormente fue liberado.



Luego que se aprobaron los cargos en su contra (obstrucción al Congreso y abuso de poder) el juicio político en contra de Trump inició y así se convirtió en el tercer jefe de Estado en ser sometido a un juicio o "impechment".

4. La declaración de impuestos

Esta controversia, liderada por el diario "The New York Times", reveló que el presidente no pagó impuestos sobre la renta en 10 de últimos 15 años excusándose con que ha tenido grandes pérdidas que permiten ajustarse al método de optimización fiscal y lograr evitar la cancelación de tributos.



También se adentraron en la deuda de más de 400 millones de dólares que el mismo Trump se comprometió a pagar.





A pocos días para que deje la Casa Blanca y se acabe su mandato, el gobernante logró sobrellevar estos escándalos de la mejor manera sin salir perjudicado. En este tipo de personajes sin lugar a duda la "controversia" y "polémica" es algo que siempre va a girar a su alrededor.