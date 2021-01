Ex de la princesa Diana asegura que fue manipulada en entrevista

LONDRES, INGLATERRA.- Tras el divorcio con el príncipe Carlos, la princesa Diana tuvo una corta relación amorosa con el doctor británico paquistaní Hasnat Khan.



El médico y Lady Di salieron mientras la madre de William y Harry se enfrentaba a problemas matrimoniales, bulimia y la presión para casarse con el heredero al trono.



Recientemente Khan dijo que Diana era vulnerable y fue "manipulada" por la cadena BBC y el periodista Martin Bashir.

"Una de sus cualidades más atractivas fue su vulnerabilidad. Fue lo que la hizo se querida por el público. Más tarde me di cuenta de que Martin aprovechó esas vulnerabilidades y las explotó", manifestó.



Agregó: "Fue muy persuasivo con Diana. Se trataba de que él fuera de la BBC, respetable e incluso muy piadoso. Pero le llenó la cabeza de basura".



De igual forma, el médico confesó que en una ocasión advirtió a su novia que tuviera "cuidado" con Bashir.



"Casi desde el primer momento comenzó a hacerme las preguntas personales más directas sobre Diana y nuestra relación. ¿Por qué no nos casamos?, ¿cuándo nos casaríamos? Ese tipo de cosas", dijo. "Había algo en Bashir que no me gustaba. Le dije que tuviera cuidado con él", afirmó.

"Por supuesto que no soy ingenuo. Sabía que había una parte de Diana que quería dar una entrevista, pero mi pregunta es si Martin Bashir no hubiera estado allí persuadiéndola, ¿alguna vez lo habría hecho?", mencionó.



Además, confesó que después de hablar con el periodista, Diana comenzó a creer que Carlos tenía una aventura con la niñera de sus hijos, Tiggy Legge-Bourke, por lo que se volvió paranoica.

La BBC anunció una investigación para determinar si Lady Di fue coaccionada durante la entrevista con Bashir.