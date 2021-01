"Amante" de Kanye West le pide perdón a Kim Kardashian

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Cole Carrigan tuvo que retractarse tras revelar que matuvo una aventura amorosa con el rapero Kanye West. En las últimas horas le pidió perdón a Kim Kardashian para evitar ser demandado.



El maquillista de 22 años había mostrado un video donde el supuesto exguardaespalda del cantante le decía que pasaba por él en 20 minutos para llevarlo al hotel W de Hollywood, donde se encontraría con West. Todo apuntaba a un fugaz romance.



Tras el escándalo, Steve Stanulis, antiguo guardaespalda de Kanye, envió una carta al influencer diciéndole que está dispuesto a emprender acciones legales en su contra por levantar falsos testimonios.



De inmediato el joven reaccionó en sus redes sociales y aclaró que tomó la decisión de "hablar" para castigar al rapero por su apoyo a Donald Trump.

"Para no ser demandado y acabar en los juzgados, tengo que disculparme con el señor West y Kim Kardashian West, así que... Kim, si estás viendo esto, lo siento. Sinceramente, solo hice lo que hice porque tu marido votó por Trump y no podemos tolerar ese tipo de payasadas en Estados Unidos" , manifestó.



Hasta ahora ni Kim ni Kanye han reaccionado a las declaraciones del joven.



Jeffree Star, otro conocido maquillista, también aclaró que él no tiene ninguna relación con West porque no es el tipo de hombre que le gusta.